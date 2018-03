Gli eventi del weekend al Mame Club

Di seguito gli eventi in programma nel fine settimana al Mame Club.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/126545514839083/

FREE ENTRY all night long

Friday 16th March 2018 \\ from 23.30 till 05

No line-up, no playlists, no rules!

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In console si alterneranno:

Purple Mash [Technologik MX]

https://soundcloud.com/purple_mash



BRD [Gospodars Records]

https://soundcloud.com/elektrobird

Fifth key [Lemon Juice Records]

https://soundcloud.com/fez-25

Diego Diamante dj [Gospodars Records]

https://www.mixcloud.com/diegodiamante/

ÜG [Gospodars Records]

https://www.mixcloud.com/raxondj/

FREE ENTRY

☞ Only +18

Tessera richiesta: Arci

pretesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Entrata Riservata ai soci ARCI

PURPLE MASH è un dj e produttore Italiano. Nato a Venezia, cresce come amante della techno europea fin dalla giovane età, creando la propria cultura musicale attraverso anni di ascolto di musica elettronica in tutte le sue forme e sfaccettature, prediligendo le correnti più underground e di nicchia. Ha mosso i primi passi nel DJing esplorando sonorità dub e dark, proseguendo poi la propria carriera avvicinandosi, anche grazie alla produzione musicale, a sonorità prettamente Electro, Techno ed Acid, che caratterizzano le sue produzioni e i suoi dj-set ricchi di eclettismo.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1876679879068621/

BNKR 032 X IRREGULAR PASSION ALBUM TOUR

CLOSING PARTY

17 03 2018

Mame club

François X (FR)

(DEMENT3D, Pole Group, Soma Records, CONCRETE)

Bnkr presenta una delle poche date dell’album tour di Francois X.

Uno dei Protagonisti fondamentali della scena underground di Parigi, per quasi un decennio François X si è saldamente consolidato come uno dei migliori francesi nel regno della Techno.

Il 2017 e 2018 si preannunciano come gli anni più esaltanti di François X fino ad oggi, con il suo album di debutto “Irregular Passion” che sbarca su DEMENT3D verso la fine dell’anno. Il long-player mette in mostra una parte sconosciuta di François, mostrando la sua capacità di navigare in una gamma di generi unendo i punti tra Electronica e i territori Techno.

Status Und

(BNKR - Bunker Events, Thursdaysdeep)

Ingresso:

8 euro fino all’1 in lista con il tuo pr di fiducia;

10 euro intero

Ingresso riservato ai soci ARCI

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1161301027306577/

IN BLOOM - THE HARD OF THE TRIO

DOMENICA 18 MARZO

Mame club / Padova

Aisha Ruggieri - piano

Riccardo Di Vinci - basso

Enzo Carpentieri - batteria

In principio c’era il suono. Come è vero che il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione, allora è vero che questa oscillazione é tanto più potente quando le vibrazioni partono da un repertorio che ormai può essere incluso nella letteratura rock musicale che stravolto, coinvolto, determinato, distrutto, ricostruito linguaggi ed espressioni autentiche di ribellione e cambiamento.

David Bowie, Nirvana, Alice In Chains, RATM, Led Zeppelin, Soundgarden,Johnny Cash sono solo alcuni dei nomi che hanno tatuato gli ultimi decenni del corso non solo del rock ma di tutto il linguaggio musicale, tanto da divenire trampolino di lancio di ricerca, improvvisazione, riconoscimento, negazione di questo trio, che apparentemente in setting jazz desidera altamente fottersene di ogni stilema decodificato e realizzare la sua espressione entro un repertorio dove il suono è l’unico linguaggio ricercato, partendo da un repertorio tagliente e accogliente al contempo.

Suono e spazio in mutazione continua: in un cosmo visual dipinto in contemporanea, S E C T I O N P L U S, maestro dell’arte improvvisativa visiva, farà da contraltare spaziale nel discorso temporale, muovendosi liquidamente fra le onde del suono e interagendo estemporaneamente con esso.

✦ ✦ ✦

Aisha Ruggieri

Musica Jazz l’ha definita come una delle artiste che “sta cambiando il jazz in Italia” nella copertina di Marzo 2014 ed è stata intervistata come “il personaggio del giorno” nel 2016 nel Mattino di Padova.

Pianista, compositrice eclettica, diplomata con il massimo dei voti, 5 incisioni a suo nome di cui la prima effettuata a New York, si è esibita in jazz festival e teatri a livello nazionale, ottenendo recensioni e menzioni da magazine e webzine come Jazzit, Musica Jazz, Jazz Convention e molti altri. Ha vinto il premio nazionale delle arti nel 2010, il premio “donne eccellenti” nel 2013, oltre ai suoi progetti, ha lavorato con Roy Paci, Bobby Solo, con cui ha partecipato al Roxy Bar nel 2016, nel 2017 ha lavorato in tournee per l’attore partenopeo Francesco Cicchella in una produzione che ha visto la regia di Alessandro Siani. Ha condiviso il palco con artisti jazz e non di calibro internazionale ed attualmente, oltre ad essere co-fondatrice del centro di ricerca sperimentale ed artistica contemporanea Fusion Art Center, sta laureandosi magistralmente presso l’Universita di Padova in Cultura, Formazione e Società Globale, conseguendo una specializzazione socio-pedagogica volta ad ultimare un percorso personale di insegnamento delle tecniche improvvisative multigenerazionali e collettive secondo l’approccio della comunità di ricerca. Ha inciso per Egea, Caligola, 33 jazz Records, Gecorecords e crede nella assoluta libertà di espressione artistica al di fuori di etichette di genere e nella collaborazione artistica multidisciplinare, in favore di una costante rottura delle regole basata tuttavia sulla profonda conoscenza delle stesse.

È qui accompagnata magistralmente da Riccardo Di Vinci ed Enzo Carpentieri, due fra i musicisti improvvisatori più brillanti della scena veneta, attivi in tutto il territorio nazionale e non solo, che vantano collaborazioni stabili con artisti del calibro di Gianluca Petrella, Roy Paci, Mauro Ottolini, Rachel Z e molti altri e la cui abilità di sezione ritmica è in grado di ricercare suono e linguaggio alla ricerca di un significato condiviso all’interno di qualsiasi ambito musicale.

✦ ✦ ✦

S E C T I O N P L U S (https://samirsayedabdellattef.myportfolio.com/);

collettivo squarebracketsthreedots (https://squarebracketsthreedots.tumblr.com/);

collettivo local~Δ§ (http://spaziolocal.xyz/).

--------------

Contributo entrata per la serata → 5 euro

Tessera richiesta: Arci

Pretesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Comunicazione riservata soci ARCI

Mame club via Fra’ Paolo Sarpi, 48 a Padova

Gallery