Gli eventi del weekend al Mame Club

Di seguito gli eventi in programma nel fine settimana al Mame Club.

02/03/2018

Pop X - Live Winter Tour 2018

Padova / Mame club

Prevendite: 12 euro + dp

http://bit.ly/2rlT6vZ

Aftershow gratuito con DJ COOLO

Dopo l’indescrivibile clamore suscitato dal precedente “Lesbianitj”, Pop X torna con “Musica per Noi” in uscita il 26 gennaio per Bomba Dischi / Universal.

Il nuovo tour toccherà 8 location diverse e inaudite.

Ad accompagnare Pop X sul palco ci saranno vecchi e nuovi sodali: accanto a Niccolò Di Gregorio (drumset) e Luca Babic (chitarra midi), si aggiungeranno Matteo Domenichelli (basso) e Ilaria Boba Ciampolini (tastiere).

Booking: Panico Concerti

Label & Mgmt: Bomba Dischi

Tessera richiesta: Arci (per la serata la tessera sarà sottoscrivibile ad un prezzo speciale di 5 euro)

Pre-tesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Comunicazione riservata soci ARCI

Mame club via Fra’ Paolo Sarpi, 48 a Padova

sabato 3 marzo

duemiladiciotto

WAVE PRIDE COLLECTIVE

vi aspetta al Mame Club

WAVE NIGHT

SEASON FINALE

live show: MARTI

click > youtu.be/8QhBHWc16xY

La terza stagione di Wave Night volge al termine e per salutarci tutti vi proponiamo un’ultima grande festa. Ospite d’onore sul palco del Mame sarà Marti, progetto del cantante e compositore Andrea Buschi, con il suo post punk tinto di blues. A seguire festeggiamo fino al mattino con i tutti i nostri resident djs e due special guest: Zynische che introdurrà la serata con selezioni new dark e DJ B di Synthetica, dalla primissima line up di Wave Night.

live show:

MARTI

(Cassavetes Connection / Believe)

www.martimusic.net

facebook.com/martimuzik

djs:

WAVE PRIDE ALL STARS

Lady J. - L. Fear - Pherdi - The Fox

guest:

DJ B

(synthetica)

selections:

#newwave

#postpunk

#synthpop

intro:

ZYNISCHE

(new dark vibes)

graphics:

TOMAS RIGONI

(dance of youth)

Ingresso: 5 euro

Tessera richiesta: Arci 2017/2018

Pre-tesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Mame Club

via Fra Paolo Sarpi 48

Padova

Let’s dance one more time!

SUNDAY GROOVE - A Swinging Sunday Practice - #waitingforspring

Quale modo migliore per concludere il weekend se non ballando tra amici?!

Siamo lieti di invitarvi tutti ad un evento dedicato alla pratica delle discipline che tanto amiamo e che studiamo durante la settimana!!

Ormai siamo tutti stanchi di queste giornate fredde e piovose così abbiamo pensato di festeggiare il prossimo arrivo della #primavera, chissà che magari con la nostra grinta e energia non arrivi prima!! :D

Per questa seconda edizione abbiamo pensato per voi ad un Dj di altissimo livello Dj Swingphony da Bassano del Grappa, che ci farà ballare su musiche #swing dagli anni 20 agli anni 50, sia per #lindy hoppers che per #boogiesti, con ritmi adatti anche a chi è ai primi passi!!!

Ad ospitarci sarà il #MAME Club e tutto il suo staff, che ci delizierà con drink realizzati con cura e dedizione!!!

Vi aspettiamo per far #FESTA insieme a noi!

GiggleMugs Staff

P.S. In serata sarà possibile anche trovare ghiotti spuntini! :)

Ingresso gratuito riservato ai possessori di tessera ARCI, sarà possibile tesserarsi all’ingresso con un contributo di 10 euro.

