Gli eventi del weekend al Mame Club

Di seguito gli eventi in programma nel fine settimana al Mame Club.

Venerdì 23 febbraio - Aparty w// Acutech

dalle 23 alle 5

free entry

No line-up, no playlists, no rules!

In console si alterneranno:

Acutech [Movement Traxx]

BRD [Gospodars Records]

Fifth key [Lemon Juice Records]

Diego Diamante dj [Gospodars Records]

ÜG [Gospodars Records]

Ingresso

Ingresso libero riservato ai maggiorenni possessori di tessera Arci

Pretesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Sabato 24 febbraio - Parklife ★ A Night with Cristiano Godano

dalle 22 alle 4

Mame club & Parklife presentano "A Night with... Cristiano Godano". Una serata di parole&musica con il cantante dei Marlene Kuntz.

Dopo lo spettacolo la tradizionale serata danzante con il dj set di SoundPark.

“Noi cerchiamo la Bellezza ovunque”, recita una famosa canzone dei Marlene Kuntz e questa bellezza arriva al Mame, in una Parklife Night diversa dall’altre ma proprio per questo ancor più speciale: in un’atmosfera intima e raccolta andrà in scena un evento in cui Cristiano Godano sarà l’autentico protagonista. Si parlerà con lui di numerosi argomenti musicali e non solo, godendosi da vicino anche una serie di canzoni cantate e suonate in versione solista. A moderare l’incontro e fare gli onori di casa sarà Alberto Antonello.

Bio

Cristiano Godano è un artista nato a Fossano il 21 novembre 1966. Alla fine degli anni ‘80, insieme a Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene Kuntz: lo stile della band, vicino alle sonorità noise rock ma con una forte connotazione cantautorale, influenzerà in modo decisivo tutte le produzioni indipendenti italiane degli anni ‘90.

Tra i maggiori successi del gruppo, gli album Catartica (1994), Il Vile (1997), Ho ucciso Paranoia (1999), Che cosa vedi (2000, che contiene La Canzone che scrivo per te, scritta e interpretata con Skin degli Skunk Anansie).

Godano, però, non si limita alla musica. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo libro, una raccolta di racconti intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2009 debutta come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. Nel 2010 riceve la Targa Graffio - Musica da Bere, che ritira nell’ambito dell’omonima manifestazione a Vobarno.

Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Nel 2017, i Marlene Kuntz hanno terminato il tour per celebrare il ventennale de IL VILE: nessuna motivazione nostalgica all’origine, ma la consapevolezza e lo stimolo gioioso di poter portare in giro per l’Italia un pezzo importante di storia del rock italiano degli anni novanta rispettato dal pubblico più intransigente, amato da molti che a quel periodo guardano ancora con ammirazione e vagheggiato dai più giovani che non lo hanno vissuto in diretta.

Ingresso

Ingresso riservato ai maggiorenni possessori di tessera Arci

Pretesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

Contributo entrata per la serata: 10 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.mailticket.it/evento/12702

Contributo ridotto con badge universitario: 5 euro (disponibile solo in cassa)