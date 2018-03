Gli eventi del weekend al Mame Club

Di seguito gli eventi in programma nel fine settimana al Mame Club.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1756645524644527/

Venerdì 9 marzo 2018

Mame Club

presenta:

Slander

Me vs. I *release show

Wrong Way To Die

CONFINE

Apertura porte: 21

Inizio concerti: 22

● ● ●

SLANDER

Da Venezia, una band che non ha bisogno di presentazioni. Attivi dal 2013, gli Slander si sono rapidamente fatti strada nell’underground italiano diventando in breve tempo uno dei nomi di rilievo dell’hardcore made in Italy.

facebook.com/slandervenice/

slandervenice.bandcamp.com/

ME VS I

La band nasce da 3 ragazzi della provincia di Padova che vogliono esprimersi in maniera chiara ed efficace utilizzando sonorità “hc” in chiave “stoned”. Presenteranno il nuovo disco.

facebook.com/mevsiband/



WRONG WAY TO DIE

Quintetto padovano attivo dal 2010, attualmente impegnato nella produzione del secondo full length. Metalcore dalle forte tinte prog/ambient.

facebook.com/wrongwaytodie/

CONFINE

Punk hardcore sporco di grind, thrash e blasfemia dalle paludi venete, all’insegna delle sigarette e del disimpegno.

facebook.com/confinehc/

● ● ●

Ingresso:

5 euro se hai già la tessera Arci 2017/2018

12 euro con tessera Arci 2017/2018 inclusa

Pretesseramento on-line: https://portale.arci.it/preadesione/mame/

● ● ●

Mame Club

via Fra Paolo Sarpi, 48

Padova

Evento da facebook​ https://www.facebook.com/events/162718294284475/

sabato 10 marzo 2018

MAME CALLING

punk’n’roll night

live: The Johnny Clash Project

dj set: Pherdi J. + Lukino Ungawa

contributo: 3 euro

tessera: ARCI

Per una notte, Padova come Londra!

☆ ☆ ☆

★ MAME CALLING ★

Benvenuti alla nostra serata dedicata ai The Clash, icona del movimento punk, un genere che dall’Inghilterra ha conquistato il mondo e l’immaginario di tutte le sottoculture giovanili.

In concerto The Johnny Clash Project, la band bolognese che rivisita il repertorio dei The Clash alla maniera di Johnny Cash. Un live da non perdere! Dopo il concerto la serata continua con due dj set d’eccezione: Pherdi J. del collettivo Wave Pride insieme a Lukino Ungawa, quotatissimo dj rock’nroll.

☆ ☆ ☆

on stage:

★ THE JOHNNY CLASH PROJECT

facebook.com/thejohnnyclashproject/

La band reinterpreta i leggendari brani dei The Clash come se li suonasse Johnny Cash, dando nuova vita ai pezzi della band inglese in uno stile che era in voga vent’anni prima, in un’altra parte del mondo, ma che aveva in parte lo stesso spirito.

+dj set:

★ PHERDI J.

punk, post punk, psycho

★ LUKINO UNGAWA

rock’n’roll, surf, exotica

playlist:

The Ramones / Gene Vincent & The Blue Caps / Sex Pistols / The Clash / Gang Of Four / Link Wray & Ray Men / Billy Idol / The Who / Oasis / The Cure / Roy Orbison / The Meteors / Babyshambles / The Verve / Eddie Cochran / The Libertines / Blondie / The Cramps / The Beatles / The Charlatans / Dick Dale & The Del Tones / Rolling Stones / The Fratellis / The Kooks / The Pulp / Nekromantix / The Champs / The Kinks / The Meteors / The Knack & more

graphics:

TOMAS RIGONI

☆ ☆ ☆

ingresso: 3 euro

tessera richiesta: Arci 2017/2018

☆ ☆ ☆

Mame Club

via Fra Paolo Sarpi 48

Padova

☆ ☆ ☆

Comunicazione riservata ai soci ARCI.

Gallery