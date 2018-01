Gli eventi del weekend al Modo Club

Il Modo Club di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

venerdì 19 gennaio - PAPAGAYO

Free entry

Continuano i venerdì al Modo Club con Papagayo, per ballare e cantare i migliori dischi Hip Hop e Reggaeton.

In console Curtis Deejay e Christian Hess, special voice Ale X Official Page, Kevin Rossato e la speciale animazione #papagayocrew.

sabato 20 gennaio - SILENT PARTY

Silent party con servizio bus navetta gratuito dal centro di Padova.

Sul palco si esibiranno in contemporanea tre dj, ognuno con un genere diverso. L'impianto audio rimarrà spento, mentre il pubblico potrà selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie in dotazione, uno dei tre canali disponibili.

Ingresso:

in lista: 8 euro

intero: 10 euro (non in lista o dopo le ore 1)

Cuffie con disponibilità limitata; prenotazione a prezzo ridotto (8 euro):

inviare un messaggio Whatsapp al 345.8932478 specificando "Nome Cognome Silent Pd";

la prenotazione è individuale: ognuno dovrà inviare il proprio messaggio;

presentarsi entro le ore 1 (dopo tale orario e per tutti coloro che non riservano la cuffia il noleggio avrà un costo di 10 euro).

Chiusura lista sabato 20 gennaio ore 19; in caso di sold out la lista potrà essere chiusa anticipatamente.

Chi fosse sprovvisto di documento di identità non riceverà la cuffia.

