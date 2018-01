Gli eventi del weekend al Modo Club

Il Modo Club di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

venerdì 26 gennaio - PAPAGAYO

Evento da Facebook

apertura porte ore 23

free entry

ingresso selezionato

Continuano i venerdì al Modo Club con Papagayo, per ballare e cantare i migliori dischi Hip Hop e Reggaeton.

In console Curtis Deejay e Christian Hess, special voice Ale X Official Page, Kevin Rossato e la speciale animazione #papagayocrew.

sabato 27 gennaio - ES CHULO POR LA PRIMERA VEZ

Evento da Facebook

dalle 23.20

Es Chulo - Dj Pinchame el Reggaeton

Il puro format reggaeton con i dj che di questo genere sono i fondatori, direttamente dai locali più importanti della nightlife española per vivere una vera e propria serata caliente.

Ospite della serata Pablo Escudero dalla Spagna con furore che sarà accompagnato da Yumi Medina & DJ YVES.

Voice Eric Brownie Brown vocalist delle serate padovane e non solo.

Ingresso:

in lista: 7 euro

intero: 9 euro (non in lista o dopo le ore 1)

Gallery