Gli eventi del weekend al Modo Club

Il Modo Club di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE - AZURE 2nd Act

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/148687919085946/

Ingresso:

per iscriversi in lista e ottenere ingresso + un drink a 10 euro: http://azureevents.it/

ingresso gratuito fino alle 0.30

dopo le 0.30: 10 euro in lista, 15 euro non il lista

Infoline:

340.7683848

340.0582896

329.4930873

info@azureevents.it

VENERDÌ 8 DICEMBRE - BREAK IT

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1560309534015277/

Midnight Staff presenta BREAK IT - Allenamento Party

ospite d'eccezione CAPO PLAZA

Per la prima volta a Padova

Open Live

Live Show Skrters Team

Line Up:

NO SIGNAL

MATT DUST

STEPUZ

Dj AYXO

Ingresso:

17 euro con invito, con una consumazione compresa

20 euro senza invito, con una consumazione compresa

guardaroba 2 euro

Navette:

Serivizo navetta disponibile da:

Piove di Sacco (351.0542012)

Mestrino/Abano/Prato della Valle (345.6691654)

Infoline:

Andrea 346.3154534

Ciprian 389.7989975

