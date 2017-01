Weekend al museo, attività didattico-culturali per famiglie

Una ricca proposta di attività didattico-culturale, con realizzazione di laboratori didattici per adulti e piccoli, dedicati alle famiglie per valorizzare e promuovere il patrimonio civico.

I percorsi si sviluppano dall’archeologia fino all’età contemporanea con l’ausilio di reperti, pitture, sculture, numismatica, abiti, accessori, gioielli d’epoca, ecc. Gli incontri sono tenuti da esperti in didattica museale che accompagnano nella visita, con modalità, linguaggi ed esperienze differenti, sia i visitatori adulti sia i più giovani.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

L’iniziativa è promossa dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.

SCARICA IL VOLANTINO

PROGRAMMA

Sabato 21 gennaio

dalle ore 16 alle 17.30 - Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

“Risorgimento enigmistico”

Comitato Mura di Padova

Domenica 22 gennaio

dalle ore 16 alle 17.30 - Museo Archeologico

“Che storie... Tito Livio racconta”

Sphaera Archeologia e Cultura

Sabato 28 gennaio

- dalle ore 11 alle 12 - Biblioteca Civica

“Una topolina coraggiosa”

La Bottega dei Ragazzi

- dalle ore 16 alle 17.30 - Museo Bottacin

“Coniare monete come al tempo di Tito Livio”

ImmaginArte

Domenica 29 gennaio

dalle ore 16 alle 17.30 - Museo d’arte medioevale e moderna

“Angeli al museo”

Rossodimarte

Per approfondimenti e prenotazione degli appuntamenti è necessario contattare l’associazione che cura l’incontro:

Sphaera Archeologia e Cultura - telefono 368 3005240 - 392 8689193 - email info@sphaerasnc.it

Arc.a.dia didattica - telefono 333 6799660 - 339 7866957 - email arcadiadidattica@gmail.com

ImmaginArte - telefono 049 8719255 - email info@immaginarte.org

La Bottega dei Ragazzi - telefono 049 686240 - email info@bottegadeiragazzi.it

Street Archaeology - telefono 349 1703284 - 340 0533696 - email info@street-archaeology.com

Comitato Mura di Padova - telefono 347 6145908 - email comitatomura@virgilio.it

Rossodimarte - telefono 345 2337194 - 349 458926 - email info@rossodimarte.it

Biglietto 1 euro per ingresso alle sedi museali, con prenotazione obbligatoria.