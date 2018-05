Gli eventi del fine settimana al Musme: Festival Biblico, laboratori creativi e gastronomia

Un fine settimana con un ricchissimo calendario di appuntamenti al Musme.

Programma

Giovedi 10 maggio

ore 17: inaugurazione AperiMUSME primavera-estate

Sabato 12 maggio

ore 10: Festival Biblico e visita libera al museo. Un teologo, un filosofo e un ingegnere biomedico si confrontano sul senso della corporeità e delle sue trasformazioni. Testimonial del convegno sarà un giovane atleta, campione paralimpico di nuoto del 2017

ore 14.30: laboratori creativi

ore 18: rassegna gastronomica “Come si gusta?”

AperiMUSME

Giovedì 10 maggio, dalle 17 alle 23

L’Osteria Barabba si trasferisce nel giardino del museo, ogni mercoledì e giovedì nel mezzo della settimana, con un chiosco per aperitivo. L'accesso al chiostro è libero.

Durante le serate il museo resta aperto fino alle ore 22 ed è visitabile al prezzo speciale di 6 euro.

Festival Biblico e visita libera al museo

“Il nostro futuro a partire dal corpo”, con don Giorgio Bonaccorso osb (teologo), Giovanni Osti (filosofo), Fausto Panizzolo (ingegnere biomedico), Vincenzo Milanesi (filosofo), Francesco Bettella (campione di nuoto paralimpico).

Modera Marzia Soavi.

Il corpo del futuro, il corpo futuro, il futuro del corpo: sono solo alcune possibili combinazioni di vocaboli che rimandano a realtà importanti e cruciali. La concezione del corpo, il suo spazio nella società, la sua presenza nell’immaginario e nella realtà, nella vita quotidiana e nei momenti salienti hanno subito mutamenti in tutte le società storiche. Quale il passo futuro di questa trasformazione e di questa storia?

Nelle scienze antropologiche e nella psicoterapia, in molte correnti spirituali che si ispirano all’Oriente (ma non solo), ritroviamo costantemente il corpo in posizione centrale. Ma ci siamo veramente riappropriati del corpo o la riemergenza del corpo è una sensazione illusoria, come un arto fantasma?

Il corpo è il primo ed evidente segno del nostro essere nel mondo: quanto il corpo determina la nostra percezione del tempo (e del futuro in particolare)!

Un corpo giovane o vecchio, sano o malato, integro o mutilato comporta una diversa percezione di sé e del mondo. La medicina e la bioingegneria, inoltre, aprono a sempre nuove possibilità di intervento sul corpo; per non parlare della cibernetica e della robotica. Quale il risvolto psicologico di queste nuove frontiere?

É solo questione di tecnica o ne viene coinvolta anche l’identità del soggetto?

Ne parliamo con un ingegnere biomedico, con un filosofo e un teologo nel contesto privilegiato del Musme, che offre un itinerario, unico in Italia, attraverso la conoscenza, la rappresentazione e la cura del corpo.

Arricchirà la mattinata la testimonianza di un atleta paralimopico, prevalentemente stileliberista e dorsista di livello internazionale, che pensando al futuro non smette di sognare.

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione obbligatoria: info@musme.it.

Dopo la conferenza i partecipanti potranno visitare gratuitamente il Musme e l’attuale mostra “Venire alla luce”.

Laboratori per bambini

Nel pomeriggio, proseguono poi gli appuntamenti per i più piccoli: arte e scienza si riuniscono in un laboratorio sul corpo umano dal titolo “Organi nel sacco”, alle 14.30 e alle 16, per scoprire tutto sulla forma e sulla posizione dei nostri organi principali, costruendoli in pasta polimerica e realizzando un modellino componibile.

Rassegna gastronomica

La sera, dalle 18 alle 23 ritorna “Come si gusta?”, la rassegna gastronomica in chiostro in collaborazione con Sugo Padova, in un viaggio intorno ai sapori italiani. Otto sabati sera per gustare la migliore cucina regionale del paese.

L’accesso al chiostro è libero. Durante la serata il museo rimane aperto fino alle ore 22 ed è visitabile al prezzo speciale di 6 euro.

Informazioni

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it

