Novembre PataVino terza settimana: tutti gli eventi e le iniziative in programma

Terza settimana di eventi con Novembre Patavino, il festival promosso da Comune di Padova (Assessorato alla Cultura e al Commercio) e Veneto Suoni e Sapori.

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE

Si comincia martedì 14 novembre alle 19 presso la Libreria Limerick, in via Tiziano Aspetti 13, accanto al cinema Astra.

Un luogo diventato in poco tempo un punto di riferimento per i residenti, puntando su libri illustrati e graphic novel per diffondere la cultura del libro tra bambini e adulti; in occasione di Novembre PataVino, Limerick festeggia il suo secondo compleanno brindando con Fulvio Ervas che presenterà il libro “Finchè c’è prosecco c’è speranza” diventato anche un film con Giuseppe Battiston. L’evento sarà aperto da una degustazione di vini offerta dalla Azienda Agricola Monteforche di Vò. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 049 2953994. Seguirà la proiezione del film al Multisala Astra.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE

Due gli eventi di mercoledì 15 novembre.

Alle 18.30 consueto appuntamento Sotto il Salone con la serata promossa dall’enoteca Il Tira Bouchon tra vini, tartare e musica dal vivo: da un lato le selezioni di vini rossi delle cantine Prunotto e Antinori, dall’altro le tartare preparate dalla Macelleria Canton Francesco, punto di riferimento per la carne di primissima qualità. A fare da colonna sonora all’evento la violinista polacca Sandra Mrozowska con un repertorio ad hoc ispirato alla musica lounge e chill out.

Alle 20.30 il bar caffetteria ristorante Le Matricole di via del Portello 32 ospita un viaggio nel cuore di Cuba grazie ad un menu tipico di pietanze del Caribe come riso e fagioli neri, maiale arrosto e dolci tipici, abbinate ai vini del Consorzio Colli Euganei. La cena sarà accompagnata dall’esibizione dal vivo di Ernesto Estupiñan, specialista della musica caraibica per rivivere le tradizioni di questa magnifica isola. Si consiglia la prenotazione ai numeri 335 7740866 e 366 7234884

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Giovedì 16 novembre ben tre appuntamenti.

Dalle ore 9 alla Stazione di Padova arriva il Treno della Salute, dove si potrà salire per incontrare alcuni specialisti che offriranno screening gratuiti e preziosi consigli sulle buone pratiche in tema di salute e alimentazione. L’iniziativa è realizzata da Medici con l’Africa Cuamm in collaborazione con Regione del Veneto e Trenitalia.

Alle ore 17 ci si trasferisce al Centro Culturale Altinate San Gaetano dove l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova inaugura la mostra “Tavolozze d’autore. L’alchimia del colore da Giorgio De Chirico ai contemporanei” che fino al 18 febbraio 2018 metterà a confronto le tavolozze originali di alcuni grandi artisti del ‘900 italiano da Giorgio De Chirico a Campigli, per arrivare ai contemporanei evidenziando il procedimento alchemico della mescolanza dei colori. L’ingresso alla mostra è a pagamento, mentre l’inaugurazione è ad ingresso libero e sarà accompagnata da una degustazione offerta dalla Azienda Agricola Reassi di Carbonara di Rovolon.

Alle ore 18, invece, nella splendida Sala del Romanino presso i Musei Civici Agli Eremitani la casa editrice Cleup festeggia i suoi 55 anni di attività promuovendo l’incontro con l’autore e giornalista Aldo Comello, che presenta l’ultimo romanzo “Angeli e topi (per non parlare dei gatti)”, un noir gotico che racconta un paradiso scomodo, molto televisivo, burocratizzato, alla fine troppo umano che non sublima ma riproduce la fatica del vivere nell’aldiquà. L’evento, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, vedrà la partecipazione di Saveria Chemotti (direttrice della collana per Cleup) e del giornalista Paolo Coltro.

Ai partecipanti verrà offerta una degustazione di vini del Consorzio dei Colli Euganei.

Il programma completo di Novembre PataVino è disponibile sul sito www.suonipatavini.it e sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

