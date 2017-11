Novembre PataVino quarta settimana: tutti gli eventi e le iniziative in programma

Quarta settimana di eventi con Novembre PataVino, il festival promosso da Comune di Padova (Assessorato alla Cultura e al Commercio) e Veneto Suoni e Sapori.

🍂 TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE PATAVINO🍷

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

Si inizia martedì 21 alle 18.30 in Sala Anziani a Palazzo Moroni con Stefania Malavasi che presenterà il suo nuovo libro Piante Magiche, segreti arcani. Simbologi e proprietà delle piante. Erbari, libri di segreti, incanti delle streghe edito da Cleup, che festeggia quest’anno i 55 anni di attività: un viaggio nel verde che percorre tutti i mondi – pagano, ebraico, cristiano, arabo – tra riti, miti e leggende fino a diventare “scienza”. L’evento, a ingresso libero, sarà abbinato ad una degustazione di vini offerta dalla cantina Ca’ Lustra di Faedo.

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Due gli eventi di mercoledì 22.

Alle 18.30 consueto appuntamento Sotto il Salone con la speciale serata promossa dall’enoteca Il Tira Bouchon tra vini, formaggi e atmosfere parigine: da un alto le selezioni di vini dell’azienda Famiglia Cotarella, dall’altro i formaggi della Bottega Veneta di Alberto Cisotto, boutique che offre la tradizione del prodotto tipico nazionale insieme alle ultime ricercatezze in materia culinaria. A fare da colonna sonora all’evento il fisarmonicista Nereo Fiori con un repertorio tra musette francesi, tango argentino e atmosfere balcaniche.

Per gli amanti dello sport, sempre alle 18.30, Novembre PataVino è ospite della Club House del Petrarca Rugby per Movember 2017: aperitivo col baffo Italia-Sudafrica, un prepartita emozionante con tantissimi ospiti tra cui Mauro Bergamasco e alcuni giocatori protagonisti del test match in programma sabato 25 allo Stadio Euganeo. Verranno eseguiti gli inni nazionali delle due squadre con il soprano Stefania Miotto e il mass choir diretto da Alessandra Pascali e ci sarà l’estrazione di premi in collaborazione con la LILT per sostenere la lotta contro il tumore alla prostata.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Due gli appuntamenti anche per giovedì 23

Alle 18, in occasione dell’apertura del Festival sulla canzone d’autore “Non solo Canzoni”, organizzato da Napoli Club Padova – Passione e Cultura, la libreria Laformadelibro ospita la presentazione del libro Terra mia dedicato alla memoria di Pino Daniele. Sarà presente Claudio Poggi, produttore discografico, insieme a Daniele Sanzone, voce del gruppo musicale A67 per raccontare “Pinotto” con la partecipazione straordinaria di Vittorio Matteucci (voce) e Michele Giacomazzi (chitarra).

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro, degustazione di vini della cantina Vigna Ròda di Vo’.

Alle 21.30 il grande jazz internazionale arriva al Q Bar per un concerto da non perdere in collaborazione con Scuola di Musica Gershwin inserito nella 17^ edizione della rassegna Storie di Jazz: sul palco il sassofonista americano Chris Cheek e il batterista Anthony Pinciotti incontreranno due musicisti italiani, il pianista Luca Mannutza e il contrabbasista Lorenzo Conte, per uno scambio musicale che darà vita a un evento unico e a una musica frutto dei differenti background culturali, dove il jazz è il punto di incontro e di interpretazione. Un’occasione unica di ascoltare dal vivo Chris Cheek a Padova, uno dei più quotati sassofonisti del jazz internazionale, direttamente dallo Small’s Club di New York.

Prenotazioni per cena e concerto al numero 342 1486878 - info@storiedijazz.com

