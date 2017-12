Ultima settimana per "Novembre PataVino", tutti gli eventi in programma

Si conclude la quarta edizione di Novembre Patavino, il festival promosso da Comune di Padova (Assessorato alla Cultura e al Commercio) e Veneto Suoni e Sapori.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

Due gli appuntamenti per mercoledì 6 dicembre.

Alle 18 nella Sala del Romanino dei Musei Civici Agli Eremitani apriremo una finestra speciale su Padova Urbs Picta in occasione della presentazione della candidatura dei cicli pittorici padovani nel Patrimonio Mondiale UNESCO: la nostra città si candida infatti ad inserire nella World Heritage List un sito seriale composto da 8 luoghi del centro storico che conservano straordinari cicli pittorici ad affresco del Trecento. Un esempio unico al mondo di un’area in cui la tradizione della pittura murale ad affresco ha radici antiche e che ha visto il suo massimo sviluppo nel Trecento con Giotto, proseguendo ed evolvendo per tutto il secolo.

Ne discuteranno Andrea Colasio (Assessore alla Cultura – Comune di Padova), Davide Banzato (Direttore Musei Civici agli Eremitani), Giorgio Andrian (consulente UNESCO), Giovanna Baldissin (Presidente Referato Veneranda Arca del Santo), Andrea Nante (Direttore Museo Diocesano), Carlo Giacomo Someda (Presidente Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti), Giovanna Valenzano (Prorettore al Patrimonio Artistico, Musei e Biblioteche – Università di Padova), Carlo Bettio (Telerete, Urbs Picta Card), Antonio Piccolo (Presidente Consorzio di Promozione Turistica di Padova).

Al termine della presentazione una degustazione offerta dai partner enogastronomici Ca’ della Vigna, Pasticceria Giotto, Salumificio Fontana, il Frantoio Colli del Poeta e La Pignara.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alle 20 ci sposteremo al Ristorante Etico Strada Facendo per Gulashconcerto!, un evento speciale tra musica ed enogastronomia che si aprirà con il celebre piatto ungherese: il gulash, con il suo contorno tradizionale, i nokedli (gnocchi di farina). Il tutto sarà preparato da Janos Hasur, violinista ungherese che vanta una lunga carriera internazionale insieme al gruppo folk revival Vizonto e a fianco di Moni Ovadia in molti spettacoli teatrali.

Con la formula gulash-violino Janos preparerà il gulash con le sue spezie DOC, per poi accompagnare la degustazione con un concerto di violino solo, alternando brani dell’Est Europa a racconti di barzellette e aneddoti.

Prenotazione obbligatoria al 342 8328505

La ricca programmazione di questa quarta edizione di Novembre Patavino si chiuderà giovedì 7 dicembre alle 21.30 all’Auditorium Pollini con un evento speciale: il concerto del grande trombettista jazz Paolo Fresu con il Devil Quartet, uno dei suoi progetti di maggior successo.

Insieme da oltre un decennio, il Devil Quartet è sinonimo di un viaggio musicale tra l’Africa e il mondo occidentale attraverso il jazz, il rock e il meticcio. L’energia ritmica e la coesione tra i componenti del gruppo sono la caratteristica fondamentale di questa storica formazione italiana e in occasione di questo eccezionale concerto si potranno ascoltare alcuni frammenti del nuovo lavoro discografico Carpe Diem nei cui brani traspare un amore per il canto delle ballate e una dedica al rock degli Stones. Un’opera densa di emozioni, sudore e anima.

Biglietto unico euro 20.

Prevendite da Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin e su Vivaticket.

