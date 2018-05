Di seguito tutti gli eventi del weekend al parco della musica come dalla pagina facebook https://www.facebook.com/ParcoDellaMusicaPadova/

Torna la festa swing del Parco del Musica in collaborazione con GiggleMugs Swing Dancers!

Quest’anno due grandi novità: una band live e una pista da ballo di 100 mq.

Venerdì 4 maggio dalle ore 21

The Takeoff band live

Dj Axel WoodPecker

Hairstyle & makeup corner by Lips’n Roll di BB Reviver

Ingresso UP TO YOU

Pinguini Tattici Nucleari

Sabato 5 maggio ore 21.30

Parco Della Musica - Padova

opening: rovere

Biglietti

EARLY BIRDS (100 disponibili) a 8 euro + d.p. SOLD OUT

INTERI 10 euro + d.p.

Prevendite: http://bit.ly/PTNPadova

La band nasce dopo che i componenti si incontrano per caso all’aggregazione politica-sociale di cui fanno parte schierata contro Dio, Satana, Santana, Majin Bu e i Calzolai. Comprende minoranze etniche quali bruchi, depliant che vengono lasciati nei parabrezza delle auto e le varie sfumature del colore indaco. L’intesa tra loro era lampante, i componenti hanno deciso di frequentarsi anche al di fuori dall’organizzazione. Crediamo in sette fondamentali valori: la stupidità, la tracotanza, l’amore per i geni della lampada, una magica etnia inesistente che raggruppa le persone di carnaglione blu, (...), nel purgatorio si vota Fratelli d’Italia, l’utilizzo della parola “dunque”.

I Pinguini Tattici Nucleari nascono (per caso) nel 2012 (che casualmente corrisponde all’anno di inizio carriera di Van Basten) e sono capitanati da Riccardo Zanotti nonchè il principale compositore delle canzoni, Nicola Buttafuoco “il Cotoletto”, Elio Biffi “Bandolero Seducente”, Lorenzo Pasini “Cosa?”, Simone Pagani “Perditore di targhe” e Matteo locati “Tamagotchi”.

L’esordio discografico risale al 2012 con l’EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco, dal nome “Gioventù Brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.

PARCHEGGIO

È possibile trovare ampi parcheggi gratuiti limitrofi al Parco. Sia in Via del Pescarotto, vicino alla sede del Campus di Biologia e Biomedicina, presso gli stabili in Piazza Sandro

Pertini e Via Adolfo Zamboni. In alternativa sono disponibili parcheggi in zona Fiera.

BICI

In ogni caso il modo più comodo e veloce per raggiungere il Parco se abiti a Padova è di sicuro la bicicletta.

Il Parco è raggiungibile a piedi dalla Stazione di Padova in circa 20 minuti a piedi o tramite l’autobus linea 18 con partenza dal Piazzale antistante alla Stazione ferroviaria e

discesa in Via Venezia.

