Tutti gli eventi del weekend al Q Bar di Padova

Di seguito gli eventi del weekend in programma al Q-Bar di Padova.

VENERDÌ 20 GENNAIO IL VENERDÌ DI PADOVA

Q Bar il venerdì di Padova



INGRESSO GRATUITO E SELEZIONATO

consumazione facoltativa

dj’s: MARKINO – GIANLUCA S



Prenota la tua cena:

Menù Ristorante: due portate 30 euro

Menù Pizzeria Gourmet: 18 euro

Tel: 049.8751680



Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

Sabato 21 Gennaio Unicorni MasQ the Night - Free Entry All Night

SABATO 21 GENNAIO



Torna uno dei nuovi format di questa stagione 2016/2017: “MasQ the Night”, insieme all’ animazione delle ragazze, alla nostra mascotte, ai gadgets che abbiamo riservato per voi, alla special performance di Martino, alla musica dei Polyrs e del nostro Resident Dj Loris Pionieri.



Il mese scorso protagonista è stata la Renna, questa volta sarà l’Unicorno!



Q Bar



Il sabato in centro



in collaborazione con QLUB e CLUBIFY

Restaurant - Pizza - LiveMusic - Cocktail Bar - Djs - Club



ENTRA COME IN UN BAR

VIVILO COME UN CLUB!



FREE ENTRY PER TUTTA LA NOTTE!!!



La serata inizierà con la cena dalle ore 20.30:

-Ristorante a partire da 30 euro con coperto, 2 portate a tua scelta tra 3/4 antipasti, 3/4 primi, 3/4 secondi, vino 1 bott. ogni 4 persone, acqua e ingresso in discoteca compreso.

-Pizza a partire da 18 euro con coperto, pizza a scelta, bibita e ingresso in discoteca compreso.



Dalle 23.30 si parte con la musica dei nostri resident Djs e si accende il nosro Club. Questa settimana Special Guest Polyrs!



INFO e PRENOTAZIONI: 049.8751680

Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

