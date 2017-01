Tutti gli eventi del weekend al Q Bar di Padova

Di seguito gli eventi del weekend in programma al Q-Bar di Padova.

Venerdì 27 gennaio il Venerdì di Padova presenta Baciami Piccina Free Entry

Ritorna BACIAMI PICCINA - Parlo e scrivo all’italiana.



Una serata all’insegna del divertimento, dalla cena al dopocena tutto da cantare che ci riporta all’italia

degli anni 60, la dolce vita e l’Italian Style che ci contradistingue nel mondo.



BACIAMI PICCINA : - Cena – Balla - Divertiti.

Programma:

Dalle 21: - la Cena Danzante - con le migliori canzoni Italiane e le migliori Hit di Sempre -

Possibilità di prenotare la tua cena al ristorante con il menu’ completo compreso di :

-Ingresso , Aperitivo , Antipasto , Primo , Secondo , dolce e caffè - Acqua e Vino



Oppure Il servizio Pizzeria con la soffice pizza ad alzata ottima da gustare in compagnia :

- compreso di ingresso , Pizza , Bibita e Caffè -



Prezzi cena :

Ristorante:

Uomo 35 euro

Donna 30 euro

Pizzeria :

Uomo 20 euro

Donna 20 euro



Dalle 22.30 - alle 4



il - Dopocena tutto da Cantare -



Prezzi:

Uomo : INGRESSO GRATUITO

Donna: INGRESSO GRATUITO





In Consolle :



From Pineta :

Dj Luca Sangiorgi

Voice: Christian De Sieno



Resident dj:

Markino



Fatevi Belli - sta per Arrivare ...

BACIAMI PICCINA -Parlo e scrivo all’italiana-

Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

Sabato 28 gennaio “Disco SeduQtion” - Free Entry

DISCO SEDUQTION

ENTRA COME IN UN BAR, VIVILO COME UN CLUB!

Questo sabato la cena in ristorante e pizzeria in compagnia del Live Music - Morning Sun - Robbie Williams Tribute, che si esibiranno a partire dalle 22.30. Non lasciarti quindi scappare l’opportunità di ascoltarli questo sabato e prenota subito. Dopo cena dalle 23.30 con la voce di MARTINO e la musica di Loris Pionieri con FREE ENTRY per tutta la notte con Cocktail Bar e Djs fino al mattino!



Q Bar

Il Sabato In Centro

in collaborazione con QLUB e CLUBIFY

Restaurant - Pizza - LiveMusic - Cocktail Bar - Djs - Club



ENTRA COME IN UN BAR

VIVILO COME UN CLUB!



FREE ENTRY PER TUTTA LA NOTTE!!!



La serata inizierà con la cena dalle ore 20.30:

-Ristorante a partire da 30 euro con coperto, 2 portate a tua scelta tra 3/4 antipasti, 3/4 primi, 3/4 secondi, vino 1 bott. ogni 4 persone, acqua e ingresso in discoteca compreso.

-Pizza a partire da 18 euro con coperto, pizza a scelta, bibita e ingresso in discoteca compreso.



Dalle 23.30 si parte con la musica del nostro resident Dj Loris Pionieri e si accende il nostro Club.

Hip Hop / Reggaeton / Commercial House



Prezzi:

UOMO: FREE ENTRY per tutta la notte

DONNA: FREE ENTRY per tutta la notte



INFO e PRENOTAZIONI: 049.8751680

Gallery