Gli eventi del weekend a Q Bar di Padova

Il Q Bar di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 1 DICEMBRE - DREAMING • FRIDAY Q BAR • FREE ENTRY

dalle 20.30

Venerdì 1° dicembre Q Bar

la musica in centrissimo a Padova

• dalle 20.30 la cena ristorante/pizzeria

• dalle 23 ingresso libero e selezionato

in consolle dj’s

Markino A.k.a Mark

Gianluca S

Cena:

Menu ristorante 30 euro

Menu pizza 18 euro

Prenota la tua cena: 049.8751680

SABATO 2 DICEMBRE - ALWAYS Q • RICORDI 90 • FREE ENTRY

dalle 20.30

Sabato 2 dicembre

Always Saturday

Questo sabato siate pronti per qualche flashback del passato, quando a Padova esisteva un negozio di musica chiamato Ricordi... eh già, li ricordate gli anni '90? Abbiamo pensato a tutto, anche per i nostalgici di quell’epoca, perchè questo sabato potrete ascoltare la miglior musica anni '90.

NORD SUD OVEST Tribute band 883 - Max Pezzali, dalle 22.30 live show a cena.

Cena:

Menu degustazione 25 euro

Menu ristorante 30 euro

Menu pizza 18 euro

Possibilità di riservare tavoli dopo cena.

Prenota la tua cena: 049.8751680

Il sabato di questa stagione si chiamerà ALWAYS.

La serata inizierà con la cena dalle ore 20.30.

Dalle 22.30 si parte con la musica live e, a seguire, dei resident djs.

