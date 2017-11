Gli eventi del weekend a Q Bar di Padova

Il Q Bar di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE - BACIAMI PICCINA • FREE ENTRY

dalle ore 21

BACIAMI PICCINA

Parlo e scrivo all’italiana

La serata Italiana tutta da cantare con le migliori hit di sempre nel salotto danzante dentro le mura di Padova.

In consolle from Pineta Milano Marittima

Dj Luca Sangiorgi

Voice DANNY

Resident dj Markino

Cena danzante: prenota la tua cena tutta da cantare con il menù degustazione completo ristorante oppure la degustazione pizza.

Prenotazione: 049.8751680

Ingresso: libero e selezionato

SABATO 18 NOVEMBRE - ALWAYS Q - UP UNUSUAL PARTY • FREE ENTRY

dalle ore 20.30

Questa settimana Always Saturday il Sabato in Centro al Q-Bar presenta UP - Unusual Party, l’evento capace di stravolgere il vostro sabato. Preparatevi a ballare a ritmo delle migliori hit di sempre miscelate in modo inusuale e quasi improvvisato, ma mai scontato.

Il sabato di questa stagione si chiamerà ALWAYS.

La serata inizierà con la cena dalle ore 20.30.

Dalle 22.30 si parte con la musica live e, a seguire, dei resident djs.

Fuorizona tribute band Ligabue, dalle 22.30 live show a cena.

Cena:

Menu degustazione 25 euro

Menu ristorante 30 euro

Menu pizza 18 euro

Possibilità di riservare tavoli dopo cena.

Prenota la tua cena: 049.8751680

Ingresso: libero e selezionato

