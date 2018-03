Gli eventi del weekend al Q Bar

Il Q Bar di Padova presenta gli eventi del fine settimana (informazioni dalla pagina facebook ufficiale Q Bar https://www.facebook.com/qbarpadova/)

Evento facebook https://www.facebook.com/events/401699603636280/

Venerdì 23 Marzo

Q bar la musica

in centrissimo a Padova

👑 King of Diga 👑

il Party per l’incoronazione del King of Diga 2017 e la premiazione di tutti i partecipanti. Una serata dedicata al divertimento per tutti gli appassionati di sport alternativi, extreme sport e freestyle crew.

•dalle 20.30

la cena ristorante / pizzeria

• dalle 23.30

ingresso libero e selezionato

in Consolle dj’s

Markino

Gianluca S

Prenota la tua cena esclusiva:

Menù pizzeria 18 euro / Menù ristorante 30 euro

☎: 049.8751680

Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

Special thanks:

Hotel Bristol Sottomarina - Radical Spot Sottomarina - Camping Tropical Sottomarina - Groove Kiteboarding -

Crema Sport Padova - Issimo Sport Padova - Evolution.it Sottomarina

Evento facebook https://www.facebook.com/events/259543957919631/

Sabato 24 Marzo Q-bar

✲ LIVE DINNER 50’s

dalle 20.30 con il live dei RADIO ‘50

✲ CLUB da mezzonotte la musica di Loris Pionieri dj

✲ FREE ENTRY ✲

✲ ✲ ✲

LIVE DINNER con

la RADIO ‘50 Band al Q-BAR di Padova

Dalle 20.30 iniza la serata con la cena:

Menu Degustazione 25 euro

Menu Ristorante 30 euro

Menu Pizza 18 euro

CLUB dalla mezzanotte

si parte con la musica

Dj Loris Pionieri

✲ ✲ ✲

✪ Prezzi:

UOMO: FREE ENTRY per tutta la notte

DONNA: FREE ENTRY per tutta la notte

✪ INFO e PRENOTAZIONI:

☎: 049.8751680

Gallery