Gli eventi del weekend a Q Bar di Padova

Il Q Bar di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE - FRIDAY Q BAR • FREE ENTRY

DETTAGLI

Venerdì 24 Novembre Q Bar

la musica in centrissimo a Padova

• dalle 20.30

la cena ristorante / pizzeria

• dalle 23

ingresso libero e selezionato

in Consolle dj’s

Markino A.k.a Mark

Gianluca S

Prenota la tua cena esclusiva:

Menù pizzeria 18 euro / Menù ristorante 30 euro

☎: 049.8751680

Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

SABATO 25 NOVEMBRE - Q - ARIA DI SABATO TRA DONNE • FREE ENTRY

Q - ARIA DI SABATO TRA DONNE - Free Entry All Night Long

DETTAGLI

25 Novembre

ALWAYS Q-bar

Always Saturday

Questo sabato è ARIA DI SABATO TRA DONNE, il nuovo format dedicato a voi donne, a voi che siete SEMPRE nei nostri pensieri. Sarà una serata ricca di sorprese, dalla cena al dopocena, dedicata totalmente a voi per farvi cantare, ballare e divertire sulle note delle canzoni italiane e non, più famose di SEMPRE!

FREE ENTRY ALL NIGHT LONG

Menu Degustazione 25 euro

Menu Ristorante 30 euro

Menu Pizza 18 euro

Il Sabato di questa stagione si chiamerà ALWAYS.

Ma perché ALWAYS?

Eh beh, perchè ALL WAYS TO Q-bar!

Il Sabato sera è da sempre il momento della settimana in cui finalmente si può respirare il profumo del weekend, il momento per ritrovarsi con gli amici per cenare insieme, che sia per una pizza o per una cena al Ristorante, o per bere al Bar, magari accompagnati dalla giusta atmosfera, che poi ti fa venir voglia di andare a ballare e trascorrere una serata indimenticabile assieme, una di quelle che quando ti svegli la Domenica non vedi l’ora di rivivere e che durante la settimana attendi SEMPRE con trepidazione.

Se poi ci aggiungi che il Sabato sera a Padova, ormai da generazioni, è da SEMPRE vissuto in centro, allora ti vengono in mente le piazze, i locali, le strade….

….ma arriva un momento in cui le luci si spengono e le strade si intersecano in un punto, da SEMPRE quel punto di raccolta si chiama Q-bar e anche quest’anno è pronto ad accogliervi, SEMPRE gratuitamente, SEMPRE con un esibizione Live a cena, SEMPRE con i nostri Dj nel dopocena, per un Party SEMPRE ricco di novità, come lo sarà lo stesso Cocktail Bar.

Restaurant - Pizza - LiveMusic - Cocktail Bar - Djs - Club

ALWAYS Saturday

ALWAYS Free Entry

ALWAYS Party

ALWAYS Club

ALWAYS Dj

ALWAYS Cocktail Bar

ALWAYS Live

ALWAYS Restaurant

ALWAYS Pizza

ALWAYS a New Idea

ALL WAYS TO Q-bar

La serata inizierà con la cena dalle ore 20.30:

Menu Degustazione 25 euro compreso di 2 portate, vino, acqua e caffe.

Ristorante A La Carte 30 euro con coperto, 2 portate a tua scelta tra 3/4 antipasti, 3/4 primi, 3/4 secondi, vino 1 bott. ogni 4 persone, acqua e ingresso in discoteca compreso.

Pizza 18 euro con coperto, pizza a scelta, bibita e ingresso in discoteca compreso.

Dalle 22.30 si parte con la musica dei nostri Live, e a seguire dei nostri resident Djs e si accende il nostro Club, per un Sabato SEMPRE diverso! Prova i nostri cocktail ideati appositamente dal nostro personale per le serate a tema.

Prezzi:

UOMO: FREE ENTRY per tutta la notte

DONNA: FREE ENTRY per tutta la notte

Possibilità di riservare tavoli dopo cena se arrivi per il live concert o la discoteca!

(ATTENZIONE!!! Se festeggi un evento particolare tipo compleanno o cena aziendale, e’ possibile avere un fotografo dedicato per tutta la serata che vivrà ogni singola emozione con te cosi dal poter realizzarti una gallery fotografica ricordo della serata. Per info 3381686860)

INFO e PRENOTAZIONI:

☎: 049.8751680

Gallery