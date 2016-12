Tutti gli eventi del weekend al Q Bar di Padova

Venerdì 30 dicembre

Residenza musicale

GIANLUCA S.

MARKINO http://goo.gl/wZcHJ2



Prenota la tua cena:

Menù Ristorante: due portate 30 euro

Menù Pizzeria Gourmet: 18 euro

Tel: 049.8751680



Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

CAPODANNO 2017

Q Restaurant LiveMusic CocktailBar & Djs

L’ultima grande notte del 2016

Le prime ore del nuovo 2017



Gran Galà - Cena Gourmet - Disco Club



Per il piacere del palato gusteremo un gran veglione

con la migliore cucina internazionale

Per il piacere del divertimento festeggeremo contemporaneamente l’arrivo del nuovo anno e la fine di questo 2016

Tutta la notte sarete accompagnati dal miglior intrattenimento del nostro staff E dai nostri dj's: LORIS PIONIERI, MARKINO



☠dalle ore 20

☞ prenota il tuo Cenone con la migliore cucina internazionale



-dalle ore 20

Aperitivo e Antipasti a Buffet



L’angolo del pesce:

Ostriche della Bretagna al naturale

Scampi conditi con olio e limone

Tartare di salmone

Tartare di tonno

Carpaccio di branzino al frutto della passione

Carpaccio di spada affumicato con crostini al burro

Cocktail di gamberi con salsa rosa

Cappuccino di seppie al nero

Riso venere con gamberoni e zucchine

Insalatina tiepida di piovra

L’angolo della carne:

Tartare di manzo alla francese

Involtino di speck briè e radicchio

Brioche salate assortite



Per il Vegetariano:

Spuma di patate con brunoise di verdurine

Humus di ceci al rosmarino

Cuscus vegetariano



Il Bere:

Prosecco Millesimato Villa Marcello

Cocktail analcolici

Mimosa



Dalle ore 21.30 al tavolo:

Primi piatti:

Risotto agli scampi sfumato allo champagne Pommery Brut

Crespella homemade con funghi porcini



Secondo piatto:

Filetto di manzo Irlandese sfumato al Teroldego con patate Duchesse



Dessert:

Semifreddo al torroncino con crema alle pere

Pasticceria mignon assortita



Brindisi di mezzanotte:

Franciacorta Saten 2011 Contadi Castaldi

Vassoio Natalizio



Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine * * *



Durante la cena verrà servito

del Pinot Bianco e del Merlot della casa vinicola

Colle Mattara (1 bottiglia ogni 3 persone)



È a disposizione la nostra carta dei vini



Il costo è di euro 75 a persona



-di cui 40 euro dovranno essere versati in anticipo almeno 24h prima dell’inizio dell’evento presso il locale Q Bar



Guarda la cena al Q:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983766434997906.1073741990.144917152216176&type=3



☠dalle ore 22.30

☞ ingresso dopo cena

20 euro con drink

“Prova i nostri cocktail ideati appositamente dal nostro personale per le serate a tema” Guardali sulla gallery dedicata:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981866001854616.1073741987.144917152216176&type=3



☠Info & Prenotazioni:

�: 049.8751680 - info@q-bar.it - www.q-bar.it



Q Bar | Vicolo dei Dotto, 3 | Piazza Insurrezione | Padova

