Gli eventi del weekend a Q Bar di Padova

Il Q Bar di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE - SWAG WARS

dalle 21

SWAG WARS giovedì 7 dicembre, Winter Special Edition @ Q-bar, ingresso libero fino a mezzanotte.

Weekly Magazine

Vol.10

SWAG WARS, MAY THE FORCE BE WITH YOU

Global Sound Influenced by HIP HOP / REGGAETON / LATINO

Informazioni:

direct line 338.1686860

swagofficialparty@gmail.com

VENERDÌ 8 DICEMBRE - NADAMAS • FREE ENTRY

dalle 21

Venerdì 8 dicembre - Q Bar, la musica in centrissimo a Padova presenta la one night • NadaMas •, la serata sudamericana

dai ritmi calienti con reggaeton - electro latini.

• dalle 20.30 la cena da ballare

• dalle 23 ingresso libero e selezionato

Prenota la tua cena: 049.8751680

in consolle dj’s

Markino A.k.a Mark

Gianluca S

