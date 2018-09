Il weekend a Le Staffe

Continua il divertimento a Le Staffe, il giardino estivo delle Padovanelle (aperti fino al 22 settembre).Di seguito gli appuntamenti del fine settimana.

Circo Nero Tour • Prima volta a Padova• Gratuito

Sabato 15 settembre le staffe ospita il Circo Nero Tour dopo le tappe nei più famosi locali del mondo:

Amnesia Ibiza - Spain

Pacha Miami - Usa

Icon Club Moscow - Russia

Illuzion Phuket - Thailand....

sarà un serata indimenticabile, con uno spettacolo sensazionale e unico nel suo genere! Non Mancate ingresso gratuito.

Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse.

Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il Circo Nero!

Restiamo molto CALMI / Shabby Chic & Le Staffe

Una piccola sorpresa da dedicare a chi ci ha sostenuto per tutta l’estate. L’ultimo appuntamento prima della stagione invernale in una tra le location più amate di Padova.

Vi aspettiamo dalle 18 a Le Staffe per vivere la domenica che non vogliamo ancora salutare, la domenica Shabby Chic

Ogni estate ha qualcosa da ricordare...

#shabby

La musica

Enrico Di Stefano

Flavio Gioia Dj

Markino A.k.a Mark

I partner

Le Staffe

Le Tegnùe Beach

Le info

C/o Le Staffe

Via dell’Ippodromo, 4

Padova

I contatti

Christian De Sieno 349 8720504

Carlo Mancuso 348 230313

I prezzi

L’ingresso è libero e gratuito per tutta la durata dell’evento.