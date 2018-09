Il weekend a Le Staffe

Con questo week end si conclude una trionfale stagione a Le Staffe di via ippodromo, stagione di successi e di super ospiti, che ha portato alle Padovanelle migliaia di persone entusiaste per Paola Di Benedetto,Mauro Ferrucci, per le collaborazioni con King’s di Jesolo, Story,Shabby Chic, Stereocitta’.

Venerdì 21 settembre Roby Ceccato e il suo Dj Set a tutta house.

Sabato 22 settembre la grande chiusura in collaborazione con Stereocitta’ : ai dischi Max Reba Dj,per una serata spettacolare con ritmi e ballerine brasiliane,coriandoli e fuochi d’artificio.

Un modo per salutare tutti gli affezionati e dare appuntamento a tutti per le sorprese invernali.