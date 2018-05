Artisti di strada, concerti, incontri, mercatini e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna anche quest'anno la manifestazione Circus - Festival degli artisti di strada il 2, dalle 17 alle 23, e 3 giugno, dalle 15 alle 19.30. a Cittadella. Giocolieri, maghi, mangiafuoco, clown, funamboli e acrobati vi divertiranno con tantissimi spettacoli per grandi e piccini. Saranno presenti anche "laboratori per bambini di circo e teatro".

Venerdì 1 giugno, alle 21 all'Arena Romana, Clair de lune e Promovies Padova presentano lo spettacolo "Il favoloso mondo di Amélie - Fiamma Velo Piano solo". Le musiche di Yann Tiersen dal vivo con un visual show, ispirato dal film. Biglietto 10 euro + 2 euro per i diritti di prevendita. Non solo. Sabato 2 giugno, sempre alle ore 21 stessa location, in programma “Centoc’incanta + 7” di Marco & Pippo. Biglietti da 10 a 18 euro.

Torna dall'1 al 3 giugno la festa della Mira - Magie del paesaggio a Torreglia e lungo il sentiero della Mira. Il colle si trasformerà in una passeggiata nel verde, con le bancarelle delle associazioni lungo il percorso che offriranno i propri prodotti e animeranno con attività e giochi la dolce salita. Non mancheranno le visite alle ville e alla chiesa. In cima al colle troverte lo stand rustico con panini e salumi.

La Casa di Spiritualità Diocesana e l'Associazione Amici di Villa Immacolata propone sabato 2 giugno il mercatino delle pulci all'interno del parco di Villa Immacolata a Torreglia. Ingresso dalle 9 alle 18.

La rassegna ETNOFILMfest propone lo spettacolo "Preghiera" con Fernando Arrabal a Villa Duodo a Monselice. Appuntamento venerdì 1 giugno alle ore 21.30 con colui che è considerato uno degli autori più importanti del XX secolo, l’unico ad aver collaborato con tutte e tre le icone dell’arte contemporanea: André Breton per il Surrealismo, Tristan Tzara per il Dadaismo e Andy Warhol per la Pop Art.