Musei gratis, Carnevale in centro, visite sui Colli e teatri: gli eventi del weekend a Padova

Domenica 3 marzo, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

Il Comune di Padova organizza il Carnevale in città, con una grande parata in Prato della Valle e nelle vie del centro storico. Domenica 3 marzo, dalle ore 15.30, Prato della Valle accoglie la grande parata dei carri allegorici: intorno all’isola Memmia sfilano in successione dieci carri per aggiudicarsi “La Gallina Padovana d’Oro”, l’ambito premio del Carnevale di Padova. Verso le ore 17.30, tutti gli artisti, provenienti dalla vie del centro storico, confluiscono verso Prato della Valle per terminare tutti insieme i festeggiamenti. Qui tutti i dettagli.

La terza edizione della manifestazione “I Giganti di Langa” si svolgerà domenica 3 marzo, a partire dalle 10.30, presso il Centro Congressi dell’Abbazia di Praglia di Teolo: l’evento organizzato da Associazione Culturale Arte & Vino interamente dedicato ai vini delle Langhe con degustazioni, incontri, seminari e workshop con gli esperti. Ingresso a pagamento. Tutti i dettagli qui.

Riapre al pubblico il castello, permettendo per la prima volta l’accesso al Cortile dei Giganti, per ammirare da vicino le eccezionali scoperte artistiche svelate durante il recente restauro: affreschi esterni del Seicento mai visti prima e una scenografica parete di sinopie barocche, unica nel suo genere, per concludere con la fontana dell’Elefante tornata al suo originario splendore. Appuntamento domenica 3 marzo dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso 9 euro adulti, 3 euro bambini dai sei ai dodici anni; gratuito per bambini fino a cinque anni.

L’associazione culturale escursionistica PassoBarbasso (www.passobarbasso.it) organizza una camminata sulle prime creste dei colli Euganei con splendido panorama verso la pianura, il castello del Catajo e l’interno collinare. Il ritrovo è domenica 3 marzo alle 10 ai giardinetti “Area camper Spazio Fiore”. Per partecipare è obbligatorio contattare l’accompagnatore ed associarsi. Verrà richiesto ai soci un contributo di 5 euro, mentre chi non sia già associato potrà farlo al costo di 10 euro (validità tutto l’anno) con incluso il contributo giornaliero.