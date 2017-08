Visite guidate, serate glam, prodotti tipici e musica live: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Domenica 3 settembre, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, l’ingresso a tanti musei e siti archeologici statali del Padovano sarà gratuito. Tra i luoghi aderenti si trovano il Museo della Centuriazione Romana e il Museo Nazionale Atestino. A due passi da Padova imperdibile la visita a Villa Pisani. Per scoprire altri siti coinvolti cliccate qui.

Per la rassegna “Seduzioni d’estate” al castello del Catajo, in programma venerdì 1 settembre, dalle 19 alle 23, la degustazione panoramica “Chiare, fresche e dolci… bionde”. Speciale serata alternativa dedicata al mondo della birra artigianale del Birrificio Camerini. Tutte le informazioni sono disponibili qui.

Il 3 settembre ad Arquà Petrarca, dalle ore 9 fino al tramonto, torna la mostra mercato dedicata ai prodotti alla lavanda e all’oggettistica a tema. I visitatori potranno incontrare esperti sulla coltivazione, passeggiare lungo i filari del “Lavandeto di Arquà Petrarca”, partecipare al laboratorio su “Come costruire i fusi e le cascate di sapone”. Sono inoltre previsti, nel corso della giornata, aperitivi e degustazioni a tema e nel pomeriggio passeggiate e visite guidate.

Volge al termina la rassegna “Jazz by the pool” all’Hotel Terme Preistoriche. Venerdì 1 settembre in concerto i Papik. Un po’ di jazz, un po’ di soul, un tocco di lounge e una veste sonora di ben sette elementi, tra cui la voce di Alan Scaffardi (X Factor 7), è la ricetta per il cocktail d’addio di questa IX edizione. Appuntamento dalle ore 19, ingresso a partire da 13 euro.

Sabato 2 settembre appuntamento per passare una notte in tende sospese tra gli alberi a Villa dei Vescovi. Appuntamento dalle ore 20 con la cena che dà il via alla serata che terminerà poi al mattino con la colazione e una visita speciale alla villa. La partecipazione è solo su prenotazione. Acquisto del biglietto anticipato. L’evento si terrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Domenica 3 settembre i “Beati i costruttori di pace” ed il comitato Abracciaperte organizzano un’iniziativa, in piazza dei frutti, durante la quale viene offerta la cena a tutti coloro che si presentano. È prevista musica dal vivo con Infeltrio & El Filò e, dalle 17 alle 18, giochi per bambini con gli Scout di Padova. Tutti coloro che vogliano collaborare, portando delle pietanze (si chiede di evitare alcolici, creme e alimenti facilmente deperibili), sono invitati a partecipare. Tutte le info e le indicazioni qui.

“Giotto sotto le stelle” è la visita guidata animata in programma la sera di venerdì 1 settembre con un doppio appuntamento, alle 18.30 e alle 21.10. L’evento permetterà di scoprire le meraviglie della celebre opera giottesca all’Arena Romana in compagnia di una rappresentazione teatrale. Ingresso 16 euro.

Foto di scena per gentile concessione di Renato La Grassa

Riprendono domenica 3 settembre le visite al parco e alle grotte di villa Papafava a Frassanelle di Rovolon. Alle ore 11 una guida d’eccezione accompagnerà i partecipanti: la Contessa Francesca Papafava dei Carraresi. Sono inoltre previste attività specifiche per i bambini. Biglietti interi 15 euro, ridotti 10 euro.

Sabato 2 settembre alle 21.15 i fiati dell’Orchestra di Padova e del Veneto saranno protagonisti a villa Bassi Rathgeb con il concerto “Figaro qua, Figaro là!”, tratto dal capolavoro rossiniano “Il barbiere di Siviglia”.

Due giorni all’insegna delle migliori birre italiane ed estere, della musica e della buona cucina. Tutto questo è Septemberfest, il festival della birra che per la prima volta sbarca a Cogno, venerdì 1 e sabato 2 settembre a partire dalle 21.