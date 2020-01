Esposizione canina in Fiera, concerti, teatri, incontri e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 10 GENNAIO

Tutti gli eventi di SABATO 11 GENNAIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 12 GENNAIO

Ben 56 anni di età e non sentirli, anzi sentirli dentro il cuore, soprattutto il cuore chi si professa amico di “Fido”: torna in Fiera a Padova l’esposizione internazionale canina. L'appuntamento prenderà vita nei padiglioni 7 e 8 dove giungeranno allevatori da tutta Europa in gara per i campionati italiano e internazionale. Appuntamento sabato 11 dalle 9 alle 17 e domenica 12 gennaio dalle 9 alle 18. Ingresso intero 10 euro e si ricorda che non è consentito l'accesso in fiera ad animali non iscritti alla manifestazione. Qui i dettagli.

Ancora fino a martedì 21 gennaio la tradizionale festa d’Inverno in Sala Filatura-Ex Jutificio a Piazzola sul Brenta. Ogni sera un’orchestra diversa, per cantare, ballare e stare insieme in allegria. Non mancherà lo stand gastronomico. Tutti i dettagli qui.

PianoP, la rassegna di musica, spettacolo & food all’Hotel Plaza di Abano Terme, ospita Mario Venuti. L’artista sarà sul palcoscenico aponense sabato 11 gennaio, per un concerto solo voce, chitarra e piano. Un racconto in note di trent’anni di carriera. Appuntamento alle 21.30, ingresso a pagamento. Qui i dettagli.

Domenica 12 gennaio il gruppo Retake Padova invita tutti i cittadini a un evento di pulizia del quartiere. Appuntamento al parcheggio PAM via Zanchi ore 9.30. Un modo per collaborare e divertirsi per vedere più bello il quartiere. Verranno forniti i materiali necessari (guanti, sacchi e pinze), basta un abbigliamento caldo, comodo e tanto entusiasmo. Qui i dettagli.

Torna la stagione di prosa del Verdi con “Una banca popolare” dall’8 al 12 gennaio. L’incontro con gli artisti è previsto venerdì 10 gennaio alle 17. In scena una profonda riflessione sul sistema bancario veneto e sulla sua crisi raccontata dal punto di vista dei “carnefici”. Appuntamento giovedì 9 gennaio alle ore 16 e alle ore 20.45; venerdì 10 gennaio alle ore 20.45; sabato 11 gennaio alle ore 20.45; domenica 12 gennaio alle ore 16. Biglietti e dettagli qui.