Calici di stelle, sagre, visite serali e cinema all'aperto: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il ricco fine settimana di Arquà Petrarca offre due attesissimi appuntamenti. Da giovedì a sabato arriva “Calici di stelle”, serata di degustazione dei migliori vini e prodotti dei colli Euganei insieme a osservazioni astronomiche, mentre domenica a partire dalle 9 torna “Per le vie del borgo”, il grande mercatino di hobbismo e antiquariato in centro storico.

La rassegna Notturni d’Arte 2017 giunge alla terza settimana di eventi e iniziative all’insegna della cultura. Nel fine settimana si segnalano, in particolare, venerdì alle 20.30 visite guidate a Villa Selvatico di Battaglia Terme (biglietto intero 9 euro, ridotto 6 euro) e sabato dalle 19.30 attività e osservazioni al Planetario (ingresso 8 euro). Qui l’elenco completo.

Continuano gli appuntamenti settimanali con il Padova pride village in fiera. Mercoledì 9 agosto concerto live in duo per il cantautore Sagi Rei; giovedì 10 agosto l’attivista lgbt e blogger Dario Accolla presenterà il suo ultimo libro ”Il gender: la stesura definitiva. Tutto quello che ancora non sai sull’ideologia che farà di tuo figlio un gay”. Venerdì 11 agosto ospite del festival Bruno Casini, autore di ”Clubbing for Heroes. Il ritmo degli anni Ottanta: fashion e rock’n roll”. Sabato 12 agosto all’insegna della dance con Matthew Wonderbratz, Alberto Martin e la deep house di Giusy Consoli.

Fa tappa in piazza Vittorio Emanuele II, nel centro della cittadina euganea, il Radio Stereocittà TantaRoba summer tour, è lo spettacolo tutto da ballare in programma venerdì 11 agosto dalle ore 22.

Un venerdì sera interamente dedicato all’atmosfera e alla musica degli Eighties: l’11 agosto dalle 20 al Parco della Musica sbarca “Wave Night”, il party anni Ottanta con dj set a tema, dalla new wave al post punk.

Domenica 13 agosto nel parco del castello di Valbona ritorna la Fiera di Valbona, la grande manifestazione a ingresso libero che dalle 11 alle 19 vi aspetta con la mostra mercato del vintage, attività per bambini, area ristoro e visite guidate.

Nuovo appuntamento l’11 e 12 agosto con “Montegrotto sotto le stelle”, la manifestazione estiva che ogni venerdì e sabato prevede l’apertura di negozi, bar e ristoranti di alcune vie del centro storico di Montegrotto.

Lo splendido giardino di Villa Barbarigo farà da cornice, sabato 12 agosto alle ore 18, allo spettacolo “Gli uccelli”, pièce teatrale tratta da Aristofane e messa in scena nel parco monumentale. Ingresso al giardino a prezzo ridotto e partecipazione allo spettacolo 18 euro.

Una rappresentazione pensata per bambini e famiglie, ambientata a Venezia e che prevede il coinvolgimento dei più piccoli. Sabato 12 agosto alle 21.15 in piazzale Guariento arriva “Arlecchino e il bragosso fantasma”.

Una nuova giornata in compagna di uno degli eventi storici più sentiti nella zona dei colli Euganei: domenica 13 agosto il Palio dei dieci Comuni del Montagnanese vede protagonista la Tenzone degli Arcieri, che si disputa alle 17 al Vallo della Rocca degli Alberi. Qui trovate il programma completo della manifestazione. (foto da https://www.facebook.com/pg/palio10comuni/)