Fiera campionaria, sagre, visite e concerti: tutti gli eventi del week a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Primo weekend per la Fiera Campionaria 2017, come ogni anno alla Fiera di Padova sabato 13 e domenica 14 maggio dalle 10 alle 24. Tantissimi i settori in mostra: dal turismo allo shopping, dal gusto al benessere, fino ad auto e cavalli. Ingresso gratuito.

Per tutto il fine settimana a Camposampiero ritorna la festa della fragola, che celebra il meglio dei prodotti del territorio, dell’ortofrutta e del florovivaismo per le vie del centro cittadino, con un occhio di riguardo alla genuinità locale.

Giunge al termine domenica la festa dell’asparago di Tribano, che questo weekend propone lo stand gastronomico aperto dalle 19.30, serate danzanti e, domenica, Vesparaduno e mercatini di vario genere.

Doppio appuntamento con gli eventi del fine settimana al Parco della Musica: venerdì 13 maggio alle 21 tornano sul palco padovano i Finley, con opening act dei Dari e Walter Fontana dei Lost. Domenica 14 dalle 17 alle 24 si tiene invece Maracujà, l’aperitivo culturale con artisti di strada, tattooartists, mercatini e angolo bio.

Arriva in Prato della Valle venerdì 12 e sabato 13 maggio il quinto appuntamento mondiale dei Giovani della Pace, l’incontro che vuole unire le generazioni più giovani con quelle adulte nel segno della pace. Venerdì si tiene la veglia alle ore 21, sabato le attività inizieranno alle ore 11.

Nuovo appuntamento con “Le visioni del Petrarca”, le visite animate alla Casa del Poeta che prevedono un tour interattivo e alla presenza di figuranti in costume che portano in scena i momenti della vita del Petrarca nelle location originali. Appuntamento domenica 14 maggio alle 16.

Sabato 13 maggio a partire dalle 21.30 inizia ufficialmente la stagione estiva de Le Staffe, con la prima serata che vede ospite Walter Nudo. Oltre a musica, danze e intrattenimento sono previsti anche spettacoli equestri.

AperiBici è una facile escursione in bicicletta in programma domenica 14 maggio alle ore 15, che vi condurrà alla scoperta degli elementi caratteristici del paesaggio tra Pontemanco e Battaglia Terme, partendo dal Cafè Zhivago.

Per la rassegna “Voglio vivere così. Incanti di primavera al Catajo”, domenica 14 maggio dalle 15 alle 19 il castello del Catajo ospita la “Caccia al tesoro dei cavalieri”, una visita-gioco per adulti e bambini all’insegna della storia e delle leggende legate al maniero.

Domenica 14 maggio alle 20.45 il Piccolo Teatro ospita il concerto benefico del gruppo BluBordò Vocal Ensemble, organizzato dal LILT Padova per celebrare la Festa della Mamma con musiche pop e gospel classico.