Giornate FAI, visite, manifestazioni in centro e sagre: gli eventi del fine settimana a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Sabato 13 e domenica 14 ottobre ritornano a Padova e provincia le Giornate FAI d’Autunno. Saranno eccezionalmente accessibili con visite guidate il ponte di San Lorenzo, la loggia carrarese e casa della rampa, la chiesa di San Gaetano e villa dei vescovi. Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI per eventuali aggiornamenti e possibili modifiche. Tutti i dettagli dell’evento qui.

Nuovo appuntamento con le visite animate® "Le visioni del Petrarca", un modo per entrare in punta di piedi nell’ultima dimora di Francesco Petrarca, in compagnia degli attori di teatrOrtaet. Appuntamento domenica 14 ottobre alle ore 16. Ingresso a pagamento con prenotazione; gli eventuali biglietti rimasti saranno in vendita presso il luogo della visita il giorno stesso.

Il polo fieristico torna ad animarsi ancora fino a domenica 14 ottobre con Casa su misura - il Salone dell’abitare. Sono oltre 400 aziende (soprattutto del Nord est)che daranno vita a un’esposizione di arredamenti di design e di proposte per l’edilizia e le ristrutturazioni. Orari: dal lunedì al venerdì 16 – 21 / sabato e domenica: 10 – 21. Ingresso: Intero 7 euro – ridotto 4 euro.

Ultimo appuntamento domenica 14 ottobre ad Arquà Petrarca con la consueta festa delle giuggiole, la cui 38esima edizione è organizzata dalla Pro Loco. Nello scenario del borgo trecentesco, incastonato tra il verde dei colli Euganei, la domenica sarà interamente dedicata alla celebrazione del prodotto tipico locale: le giuggiole. Troverete anche uno stand gastronomico con panini a tema medievale e vini locali. Dalle 9 al tramonto.

Stelle sul Liston – Concorso d’eleganza automobilistica torna a Padova sabato 13 ottobre. Il tema della VIII edizione sarà “Un secolo di storia e design automobilistico”. Il fulcro dell'evento è rappresentato da 25 rarissime auto d'epoca che sfileranno dalle 16.30 alle 18.30 sul Liston patavino precedute dalle modelle del concorso internazionale Miss Alpe Adria.