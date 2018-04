Eventi gastronomici, visite guidate, cultura e teatro: il fine settimana a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Primo appuntamento per la terza edizione de “Il Suono e la Parola” sabato 14 aprile alle 21.15 in Sala dei Giganti. Protagonisti Giuseppe Battiston come voce narrante insieme all’ensemble L’ordine delle cose in “Battiston legge Maigret” dedicato al celebre commissario nato dal genio di George Simenon (Biglietti 15 euro).

Nuovo grande appuntamento con la comicità di Enrico Brignano che torna al Gran Teatro Geox sabato 14 aprile alle 21.15 con il suo “Enricomincio da me”, con tutti best of dei suoi primi trent’anni di carriera e stanti nuovi sketch per ridere e riflettere insieme (biglietti da 34,50 a 69 euro).

Una serata all’insegna di moda, musica e divertimento: all’Ipercity arriva la Fashion Night. Sabato 14 aprile dalle 19.30 sconti nei negozi del centro commerciale e intrattenimento a tema anni ’80 con sfilate e dj set, per finire in bellezza con il concerto live di Ivana Spagna alle 21.30.

Torna Chronicae, il festival internazionale del romanzo storico dal 12 al 15 aprile a Piove di Sacco. Una vera e propria manifestazione che coinvolge l’intera città non solo con incontri letterari, ma anche con rievocazione storiche e feste di piazza. Tutte le info qui. In contemporanea all’ultima giornata di festival torna domenica 15 aprile anche “Piove da Gustare”, tour enogastronomico con tredici tappe alla scoperta dei prodotti tipici abbinati ai migliori vini del territorio.

Ultimo fine settimana per approfittare dell’amatissima sagra del gnocco di Teolo, dove potrete degustare i buonissimi gnocchi preparati al momento e in tantissimi gusti, ma anche divertirvi a osservare tutte le fasi della preparazione direttamente dalle mani degli esperti del luogo. Appuntamento domenica 15 aprile dalle 8 alle 22 in piazza Perlasca.