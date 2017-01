Sagre, spettacoli, turismo e concerti: gli eventi del weekend a Padova e provincia

1 / 3

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante esto fine settiana. Per vedere l'elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il weekend del Teatro Verdi prevede tre appuntamenti con “Nudi e crudi”. la divertente commedia sul rapporto tra uomo e donna che vede protagonisti Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. Venerdì 13 e sabato 14 gennaio lo spettacolo andrà in scena alle 20.45. domenica 15 gennaio alle ore 16.

Prosegue per tutto il fine settimana la Festa d’Inverno all’ex Jutificio di Piazzola sul Brenta. Tanti gli intrattenimenti in programma. con spettacoli e concerti ogni sera a partire dalle 19. oltre al ricco stand gastronomico con piatti tipici aperto venerdì e sabato.

Venerdì 13 gennaio alle ore 21.30 salirà sul palco del Gran teatro Geox il critico d'arte Vittorio Sgarbi. con una performance dedicata al genio di Caravaggio. in cui narrazione. musica e immagini saranno uniti per dare risalto alla vita e alla pittura rivoluzionaria del grande artista seicentesco.

Sabato e domenica. dalle 9 alle 18. ritorna alla Fiera di Padova l’esposizione internazionale canina. giunta alla 53esima edizione. In mostra gli esemplari di cane più belli e particolari. provenienti da tutto il mondo. che saranno impegnati in sfilate e prove di abilità.

Giunge al termine la tradizionale festa del maiale di Montagnana. la manifestazione interamente dedicata alla valorizzazione dell’animale simbolo dell’antica vita contadina. In piazza Vittorio Emanuele troverete lo stand gastronomico. dimostrazioni di macellazione e spettacoli folkloristici.