Vintage Festival, festa dell’uva e del vino, incontri culturali e sagre: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 14 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 15 SETTEMBRE

Torna, anche quest’anno, il Future Vintage Festival. Appuntamento al centro Altinate San Gaetano il 13, 14 e 15 settembre. Il Festival del lifestyle e della comunicazione sulle origini e ispirazioni delle tendenze contemporanee, giunto alle decima edizione, farà vivere a Padova tre giorni di grandi ospiti, esposizioni, incontri, concerti e nightlife. Imperdibile anche l'appuntamento con il Chic-nic ai giardini dell'Arena. Tutti i dettagli qui.

Dal 13 al 15 settembre torna, alla sua 69esima edizione, la "Festa dell’Uva e del Vino di Vo’, tra Rosso, Fior d’Arancio e Serprino”. In piazza Liberazione il villaggio DiVino ospiterà ben quindici cantine dei colli Euganei e sei differenti aziende locali e dalla ProLoco di Vo', che vi faranno degustare le specilità del territorio. Appuntamento dalle 19, con la possibilità di comprare sia coupon per vino e cibo, sia singole consumazioni.

Al Parco della Musica da mercoledì 11 a venerdì 15 settembre, in programma il Festival internazionale delle polpette. Troverete una selezione incredibile di polpette da tutto il mondo e di tutti i gusti. Qui i dettagli.

Future Vintage Festival, per la sua X edizione, #BeDissident, e Padova Pride Village, per la sua XII edizione, propongono un nuovo ed esclusivo live: M¥SS KETA. Sabato 14 settembre big closing party in fiera a Padova. Apertura ore 19.30, ingresso 10 euro prezzo unico, 12 prezzo saltacoda online.

Primo weekend per la Fiera delle Parole, la manifestazione culturale che si terrà a Montegrotto Terme. Si parte sabato 14 settembre, ore 21, in piazza Primo Maggio (in caso di maltempo Hotel Petrarca-Sala Grande) con Umberto Galimberti e “La bellezza. Legge segreta della vita”. Domenica 15 settembre, alle 16, all'Hotel Tergesteo Isabel Russinova presenta “La regina delle rose”; alle ore 18, Hotel Terme Olimpia,

Laura Pisanello “Fiabe e leggende dei Colli Euganei” e, infine, alle 21, in piazza Primo Maggio (in caso di maltempo Hotel Petrarca-Sala Grande), appuntamento con Enrico Galiano e Pablo Perissinotto. Dettagli e programma qui.