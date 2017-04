Tutte le iniziative e gli eventi del lungo fine settimana di Pasqua a Padova e provincia

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Lunedì 17 aprile dalle 10 alle 18, come da tradizione, Villa Vescovi sarà aperta per celebrare la Pasquetta con pic-nic, caccia al tesoro con le uova di cioccolato e tante attività per adulti e bambini. Sarà anche possibile effettuare visite guidate per l’intera giornata.

Saranno moltissimi i musei e le mostre aperti a Padova in occasione delle festività di Pasqua, da sabato 15 a lunedì 17 aprile. Tra i musei potrete visitare la Cappella degli Scrovegni, palazzo Zuckermann, palazzo della Ragione, lo Stabilimento Pedrocchi. Le mostre vanno dalle sculture di Park Eun Sun a “La bellezza dei libri”, da “Giappone in arte” al “Be Comics!”. Per l’elenco completo cliccate qui.

Per il Lunedì dell’Angelo il castello di Lispida ospita, il 17 aprile dalle 10 alle 23, lo Chic Nic di Pasquetta, una manifestazione dedicata alla primavera e al relax nella cornice dei colli Euganei all’insegna di musica, gusto, mercatini e divertimento.

Lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 11, al parco della villa Miari de Cumani si celebra la Pasquetta con animazioni per bambini, giri in carrozza e possibilità di pranzare al sacco immersi nella natura del grande giardino.

Prosegue la manifestazione Giardinity Primavera a villa Pisani Bolognesi Scalabrin, che per festeggiare la Pasqua organizza un weekend dedicato al senso del gusto e del benessere a tavola. “Le insaziabili tentazioni del gusto” vi offre un ricco mercatino, incontri tematici e caccia al tesoro per i più piccoli.

Per Pasqua e Pasquetta, domenica 16 e lunedì 17 aprile, il castello di San Pelagio, il museo e il parco saranno aperti dalle 10 alle 19. Domenica alle 12.30 viene organizzato un pranzo al castello a cui seguiranno visita guidata e caccia al tesoro, mentre lunedì sono in programma anche visite guidate e il pic-nic nel secret garden (foto da facebook).

L’anfiteatro del Venda inaugura ufficialmente la programmazione della stagione estiva con la festa della Pasquetta, che prevede il concerto live del newyorkese Steve Gunn e degli Ouzo Bazooka. Appuntamento lunedì 17 aprile a partire dalle ore 15.

A villa Papafava torna, come da tradizione, il pic-nic di Pasquetta: una giornata per immergersi nel verde dei colli Euganei all’insegna del relax con tutta la famiglia. L’evento, in programma il 17 aprile dalle 10 alle 19, vi darà la possibilità di visitare le grotte del parco recentemente messe in sicurezza e di gustare un ricco pic-nic nel parco.

Sabato 15 aprile alle ore 15 Viaggiare Curiosi organizza la gita “In bici verso Arquà Petrarca”, che partirà da Battaglia Terme e percorrerà l’anello ciclabile che contorna i colli Euganei, con alcune soste culturali in punti chiave del Parco Letterario Francesco Petrarca.

Sabato 15 aprile, come ogni terzo sabato del mese, il centro di Camposampiero sarà animato da “Il Sabato del Villaggio”, mercatino di collezionismo, modellismo e antiquariato con un’ampia varietà di prodotti. Per l’occasione verrà anche allestita una piccola mostra di modellismo navale.