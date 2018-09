Rugby, visite guidate, incontri, beneficenza e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

In programma sabato 15 settembre allo stadio Plebiscito la prima giornata di campionato TOP 12. Protagonisti della partita il Valsugana Rugby Padova vs Argos Petrarca Rugby. Kickoff alle 16. I biglietti sono acquistabili presso la segreteria del Valsugana Rugby Padova in via Querini 7/D, oppure direttamente prima del calcio d’inizio alla biglietteria dello Stadio Plebiscito.

Cicap fest è un festival che intende fornire al pubblico strumenti scientifici di indagine per orientarsi tra verità e bugie del vivere quotidiano. Venerdì 14 e sabato 15 settembre in programma oltre 200 eventi: conferenze, laboratori, una mostra sulle illusioni ottiche, spettacoli teatrali, street performance, gite scientifiche, percorsi guidati ai musei, dimostrazioni di magia, incontri con gli autori. Ingresso libero fino a esaurimento posti, per alcuni eventi è necessario iscriversi. Tutti i dettagli qui.

Primo weekend per la “Fiera delle Parole 2018 Terme Euganee”. Da venerdì 14 settembre e poi fino al 30 un fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà il passaggio dall’estate all’autunno del territorio euganeo con incontri, racconti, appuntamenti musicali e tante opportunità per trascorrere qualche ora all’insegna della condivisione. Tutto il programma qui.

Domenica 16 settembre, dalle 10 alle 12, speciale bagno di gong con gong planetari, tamburi sciamanici, strumenti ancestrali, per una immersione nella pace rigenerante e nel benessere nel parco delle Delizie del castello del Catajo. Evento su prenotazione, biglietto 25 euro comprensivo di visita guidata.

Al via la rassegna “Ubuntu”, un modo tutto nuovo per riscoprire l’Arcella. Venerdì 14 settembre, ore 18.30 all’auditorium della parrocchia Sant’Antonio d’Arcella, presentazione del progetto; sabato 15 settembre, ore 10.30, ritrovo alla scuola media Zanella, per una passeggiata percorsi liberty e decò (durata circa 1 ora).