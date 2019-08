Ferragosto, fuochi in Prato, musei aperti, feste e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Tutti gli eventi di VENERDÌ 16 AGOSTO

Tutti gli eventi di SABATO 17 AGOSTO

Tutti gli eventi di DOMENICA 18 AGOSTO

Torna uno degli eventi più importanti dell’estate padovana: il grande spettacolo di Ferragosto in Prato. Il 15 agosto, a partire dalle 21, si terrà l’evento musicale di Radio Company e alle 23.30 tutti con il naso all’insù per i fuochi d’artificio sull’isola Memmia.

A Padova sarà un Ferragosto all’insegna della cultura, con tutte le sedi del sistema museale civico aperte (Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Stabilimento Pedrocchi - Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, Loggia e Odeo Cornaro, Oratorio di San Michele, Oratorio di San Rocco, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca) e numerose mostre visitabili anche giovedì 15 agosto. Tutti i dettagli qui.

Ferragosto di festa, degustazioni e divertimento a Monselice. Torna, giovedì 15 agosto la tradizionale cena in piazza Mazzini, ore 20. Su prenotazione. La manifestazione continua poi anche venerdì 16 e sabato 17, a partire dalle ore 20, con tanta musica, cibo e allegria.

In occasione del Ferragosto, dalle 10 alle 18, la Villa dei Vescovi di Luvigliano, bene del FAI, sarà teatro di una giornata di festa da trascorrere all’aria aperta, all’insegna del relax e del buon cibo. In programma visite guidate e un pic-nic nel parco, ma anche giochi e laboratori ludico-didattici per i bambini.

In occasione della sagra di Sant'Elena, l'associazione culturale "Villa Miari de Cumani" organizza le visite guidate all'interno delle sale della Villa Miari de Cumani a Sant'Elena. Appuntamento venerdì 16 e domenica 18 agosto, ore 21. Per la partecipazione alla visita è richiesto un contributo di 5 euro a persona. Gradita la prenotazione.