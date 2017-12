Festival dell'Oriente, teatri, visite guidate e Natale: tutti gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, venerdì 15 e sabato 16 dicembre la comicità irriverente di Natalino Balasso e il linguaggio rivoluzionario di Marta Dalla Via danno vita allo spettacolo “Delusionist”. L’esilarante performance va in scena al Teatro Verdi entrambe le sere alle 20.45 (biglietti da 8 a 29 euro). Qui tutti i dettagli.

Il gruppo gospel Summertime Choir organizza “Summertime for Cuamm”, concerto di Natale in favore delle iniziative di Medici con l’Africa a cui saranno devoluti i proventi della serata. Sul palco della Kioene Arena venerdì 15 dicembre dalle 21 più di ottanta artisti tra cantanti, musicisti, ballerini e grandi ospiti, da Alexia a Jermaine Paul (biglietti da 10 a 35 euro). Qui tutti i dettagli.

Venerdì 15 dicembre tornano gli itinerari turistici in forma di trekking urbano per scoprire, attraverso una semplice passeggiata di circa tre ore, luoghi suggestivi e poco conosciuti della città, ora immersi nell’atmosfera del Natale. L’itinerario parte da palazzo Moroni e attraversa il centro storico per terminare con la visita della Reggia Carrarese e del Battistero del Duomo (iscrizione obbligatoria, partenze alle ore 9, 9.45 e 10.30).

Tra gli spettacoli della Stagione di Prosa al Teatro ai Colli, sabato 16 dicembre alle ore 21 il protagonista sarà Gene Gnocchi, sul palco con il nuovo one-man show “Cose che mi sono capitate… ancora” (biglietti 15 euro).

Prosegue per tutto il weekend in Fiera l’amatissima nuova edizione del Festival dell’Oriente con un’infinità di settori ed esposizioni dedicate ai paesi e alle tradizioni orientali fino a domenica 17 dicembre, giornata che dalle ore 15 ospita anche, nel piazzale esterno, Holi festival, la grande festa dei colori e dell’amore. Il Festival dell’Oriente è aperto da venerdì a domenica dalle 10.30 alle 22 (biglietto unico 12 euro). Qui tutti i dettagli.