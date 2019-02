Carnevale, spettacoli, concerti passeggiate e degustazioni: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Tutti gli eventi di VENERDÌ 15 FEBBRAIO

Tutti gli eventi di SABATO 16 FEBBRAIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 17 FEBBRAIO

“Vino in calice”, nella sua prima edizione, è la manifestazione che all’Ex Jutificio di Piazzola sul Brenta propone sabato 16 dalle 10.30 fino alle 21.30 e domenica 17 dalle 10.30 alle 21, degustazioni e vendita diretta. Con il biglietto d’ingresso di 9 euro verrete equipaggiati di un calice, una tasca porta bicchiere e di 5 coupon. Tutte le info qui.

Al via il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia. Primo appuntamento domenica 17 febbraio con la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati. Per le strade spettacoli con artisti di strada e mangiafuoco. Mercatini di prodotti tipici e bancarelle.

Nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno cinese la delegazione di Xi’an propone uno spettacolo di danze e musica. Sul palco del teatro Verdi sabato 16 febbraio, alle ore 20.45, la compagnia Xi’an Yong Ning culture & media sarà in scena con “Il fascino poetico dell’antica Changan”. Biglietti interi 15 euro.

Domenica 17 febbraio a partire dalle ore 15 si terrà “QUEST - caccia al tesoro per le vie di Este”. I partecipanti, suddivisi in squadre, potranno scegliere tra due percorsi alternativi nelle vie della città. In palio tre premi in ambito di gusto, arte e cultura. Iscrizione entro giovedì 14 febbraio. Il luogo d’incontro sarà il Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni.