Apertura Village, Euganea Film Fest, sagre, turismo e manifestazioni: il weekend a Padova

Torna nella sua 11esima edizione il Village in fiera a Padova. Grande apertura con due ospiti d’eccezione: Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio che firma anche la sigla “Danzando Danzando”. Apertura ora 19.30, ingresso 10 euro. Parcheggi gratuiti. Tutti i dettagli qui.

La Dreaming Academy sezione M-Joy presenta il musical “Annie”. La protagonista è una bambina che è stata abbandonata dai suoi genitori ed ogni venerdì si reca al ristorante dove li ha visti per l’ultima volta nella speranza di un loro ritorno. La storia avrà poi un risvolto inaspettato; per scoprirlo l’appuntamento è venerdì 15 giugno alle ore 21 al Teatrò di Abano Terme. Ingresso euro 11,50.

Primo weekend a Este per la rassegna cinematografica Euganea Film Festival 2018. Non solo film venerdì 15 giugno a Villa Vigna Contarena: dalle 20 visite guidate proiezioni alle ore 21.30. Sabato 16 giugno alle 17.30 primo appuntamento al Teatro dei Filodrammatici; alle 21.30 il festival si sposterà a Villa Manin. Domenica 17 giugno inizia alle ore 17 al Teatro dei Filodrammatici per terminare con l’appuntamento delle 21.30 in Piazza Maggiore.

Dal 15 al 17 giugno torna con la 24esima edizione il Palio dello Sparviero al castello di San Martino della Vaneza: una manifestazione che vi riporterà indietro nel tempo, all'epoca della corte di Nicolò da Carrara, podestà di Padova in tempo di guerra con la Repubblica di Venezia.

Torna sabato 16 giugnodalle 18 la Notte Biancalungo via Roma e nelle vie limitrofe, con bancarelle, intrattenimento, street food e negozi aperti.