Irlanda in festa, fiere, manifestazioni, teatri e concerti: gli eventi del weekend a Padova

Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con i sapori, la musica e le tradizioni irlandesi: venerdì 16 e sabato 17 marzo al Gran Teatro Geox torna l’anteprima di Irlanda in Festa. Per la sesta edizione della manifestazione che celebra il patrono irlandese San Patrizio, due serate all’insegna della musica live e delle migliori birre in attesa dell’evento ufficiale previsto per aprile.

Due gli eventi in cartellone al Teatro Verdi per il fine settimana: si parte venerdì 16 marzo alle 20.45 con una nuova data della rassegna di danza “Evoluzioni” con lo spettacolo “Le Silfidi/Pulcinella” (biglietti da 6 a 20 euro). Il 18 marzo alle ore 16 torna invece “Domeniche in famiglia”, che porta sul palco “Un topo… due topi… tre topi…”, ispirato alla fiaba del pifferaio magico (biglietti 6 euro).

Comincia sabato 17 marzo la 34esima edizione di Antiquaria, l’esposizione di riferimento per l’antiquariato che torna alla Fiera di Padova fino al 25 marzo. Tante le novità e le sorprese nella vastissima offerta espositiva, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 20 (biglietti da 1 a 8 euro).

Anche al centro culturale Altinate si celebra la festa di San Patrizio, con la serata musicale “Sotto il cielo d’Irlanda” che va in scena venerdì 16 marzo alle 21.15 e offre canti e musiche folk con alcuni dei migliori esponenti della musica irlandese (biglietti 10 euro).

La Festa del mandorlo, inizialmente in programma per lo scorso fine settimana e rimandata a causa del maltempo, si svolge domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 19 per le vie di Arquà Petrarca, dove saranno presenti un mercatino dei prodotti tipici a base di mandorle e iniziative vare con spettacoli e incontri, oltre a una camminata.