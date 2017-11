Spettacoli, sapori d’autunno, degustazioni e feste sui colli: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Teatro e musica sono i temi delle due serate che il Gran Teatro Geox propone nel fine settimana, entrambe sotto il segno della particolarità. Venerdì 17 novembre alle 21.30 il critico d’arte Vittorio Sgarbi porta a Padova “Michelangelo”, spettacolo che narra del celebre artista con accompagnamento musicale e visivo dal vivo (biglietti da 20,50 a 34,50 euro). Sabato 18 novembre alle 21 spazio a “Red Bull Flying Bach”, l’innovativa ed emozionante performance che unisce la breakdance alla musica classica. Come? Con il talento dei Flying Steps (biglietti da 34,50 a 69 euro).

In occasione della riapertura dei lavori per la riemersione dell’antico teatro romano Zairo, sabato 18 novembre viene organizzata, come ogni settimana, una visita guidata al sito archeologico situato sotto la canaletta dell’Isola Memmia. Ritrovo alle ore 11, prenotazione obbligatoria.

Domenica 19 novembre dalle ore 9 torna uno degli appuntamenti più amati con la gastronomia e i prodotti tipici del territorio nel borgo di Arquà Petrarca. La festa dell’olio Novello richiama nella cittadina euganea centinaia di appassionati per conoscere i produttori locali e acquistarne le eccellenze. In programma anche rievocazioni storiche e degustazioni.

Sarà un weekend all’insegna della dolcezza quello che si svolge a Camposampiero: da venerdì 17 a domenica 19 novembre torna la fortunata manifestazione Chocomoments, interamente dedicata al mondo del cioccolato. Per le vie del centro troverete la grande mostra mercato, degustazioni, showcooking, laboratori e tante altre dolcissime iniziative.

Domenica 19 novembre dalle 10 alle 17 i negozianti de il Salone aprono le gallerie e gli spazi dello storico sito commerciale padovano per la manifestazione “I Sapori d’Autunno Sotto il Salone”, tour enogastronomico dedicato alla scoperta e all’apprezzamento delle eccellenze gastronomiche locali.