Notturni d'arte, fiere, sagre e cinema all'aperto: gli eventi del weekend a Padova

La rassegna Notturni d’Arte 2017 giunge alla quarta settimana. Ogni sera numerosi eventi e iniziative all’insegna della cultura. Si segnala mercoledì 16 agosto, ore 21, visite guidate alla sala Carmeli di via Galilei 36; giovedì 17 agosto, ore 21, visite guidate in Prato della Valle “Andrea Memmo: ‘il genio collegato con la virtù’”; venerdì 18 agosto, ore 21, “Identikit - Antonio Canova dietro le quinte”, storie e misteri dei ritratti, un racconto, con musica e immagini ai musei civici agli Eremitani. Infine, sabato 19 agosto, ore 19.30, visite guidate all’Oratorio di San Michele. Qui l’elenco completo.

Tornano gli appuntamenti della settimana del Padova Pride Village in Fiera. Mercoledì 16 doppio appuntamento live: “Affatto Deluse” con Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Angela di Cosimo in un tributo alla trasmissione cult “Non è a Rai” e Paolo Tuci che riproporre gli eroi dei cartoni animati arrangiando le loro sigle. La musica e l’animazione continuano anche giovedì 17 agosto, venerdì 18 “Nemica/Amatissima Drag Edition” e sabato 18 “Rainbow-Catwalk”, sfilata con modelle e modelli da tutto il mondo Lgbt.

Continuano nel fine settimana gli appuntamenti del Planetario di Padova con “Estate tra le stelle 2017”. Giovedì 17, ore 11 “Le stelle cadenti” e filmato “Stars”; venerdì 18, ore 21.30, “Il cielo del mese” e, a seguire, osservazione al telescopio; sabato 19, ore 16, show in english language; alle 17.30 “Il cielo d’estate” e il filmato “Stars”. In più, sempre sabato alle ore 20, Notturni d’arte (replica visto il tutto esaurito di sabato scorso) con “Il cielo di Galileo, stele cadenti e osservazione al telescopio”. Infine, domenica 20 agosto “Le favole celesti” con il filmato “Earth, moon and sun”. Tutte le info http://www.planetariopadova.it/ consigliata la prenotazione.

Continuano gli appuntamenti con “Atemosfere Teatrali” VI edizione al giardino dell’Ercole a Monselice (Castello Cini, via del Santuario, 11). In scena, venerdì 18 agosto, “Che locandiera Carlo Goldoni!”. Inizio spettacolo ore 21.15. Ingresso gratuito.

Torna a Conselve, da giovedì 17 agosto, la tradizionale fiera di Sant’Agostino. Durante tutto il weekend non mancheranno gli spettacoli, la musica live, il ballo liscio, le esposizioni e la mostra mercato, nonché i vari stand gastronomici.

Torna in località Santa Maria di Cittadella la tradizionale sagra paesana. Da sabato 19 a giovedì 24 agosto non mancheranno lo stand gastronomico e l’animazione. Tutte le info e gli aggiornamenti alla pagina facebook https://www.facebook.com/ASD-Per-Santa-Maria-168824603153975/

Nuovo appuntamento venerdì 18 e sabato 19 agosto con “Montegrotto sotto le stelle”, la manifestazione estiva che ogni venerdì e sabato prevede l’apertura di negozi, bar e ristoranti di alcune vie del centro storico di Montegrotto.

Ultima settimana, in piazza Perlasca a Teolo fino a domenica 20 agosto, per la festa del villeggiante, la tradizionale sagra paesana dei colli Euganei con un ricco stand gastronomico, pizzeria, serate danzanti, spettacoli e intrattenimenti. Apertura stand ore 19.

Continuano gli appuntamenti con la rassegna ai giardini dell’Arena romana. Venerdì 18 agosto, ore 21.15, “Lion - La strada verso casa” di Garth Davis; sabato 19, ore 21.15, “In guerra per amore” di Pif; domenica 20, ore 21.15, “Amore e inganni” di Whit Stillman. Inizio proiezioni ore 21.15, biglietto 6 euro, tesserati 5 e ridotto 4.

Venerdì 18 agosto alle 21.30 Ca’ Sana ospita Estéras in concerto. Andrea Enea Rigato: voce e chitarra; Andrea Borgo: violino; David Soto Chero: chitarre, tiple, cuatro, cajon e Francesco Mattarello: fisarmonica, percussioni, chitarra caipira. “Estéras”, “stuoie di paglia” letteralmente, ovvero l’arte dell’intreccio. Intrecci tra vari generi, di varie latitudini, tra varie lingue e tra parole e musiche, sempre focalizzando la canzone d’autore, propria o di rinomati autori di varie culture.