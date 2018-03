Musei gratis, visite guidate, teatri, concerti e dj set: gli eventi del fine settimana a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna l’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo, che domenica 4 marzo prevede l’apertura con ingresso gratuito di numerosi musei , siti archeologici e monumenti su tutto il territorio nazionale. A Padova saranno visitabili il Museo della centuriazione romana di Borgoricco, il Museo Nazionale Atestino a Este e, a pochi chilometri dalla città, Villa Pisani.

Per la Stagione di Prosa al Teatro Verdi, da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo sarà sul palco Vincenzo Salemme in “Una festa esagerata”. Lo spettacolo va in scena tutte le sere alle 20.45, giovedì anche alle ore 16 e domenica, in replica, solo alle ore 16 (biglietti da 8 a 29 euro).

Un fine settimana denso di appuntamenti per tutti i gusti al Gran Teatro Geox, tra musica, comicità e solidarietà. Si comincia venerdì 2 marzo alle 21.30 con il rapper Guè Pequeno che porta in città in suo “Gentleman Tour” (biglietti 29 euro). Sabato 3 marzo è la volta del nuovo show di Maurizio Battista “Cavalli di razza e vari puledri”, sempre alle 21.30 (biglietti da 17,50 a 40,50 euro). Infine domenica 4 marzo dalle 18 la serata sarà dedicata alle giovani ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica, protagoniste della sfilata “La vita, oltre gli ostacoli”, in una serata presentata da Moreno Morello (donazioni a partire da 10 euro).

La band padovana Relics porta sul palco il celebre album “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, in uno spettacolo tributo sensoriale e psichedelico con i maggiori successi del gruppo. Appuntamento sabato 3 marzo alle 21.30 al Teatro ai Colli (biglietti 13 euro + ddp).

La carismatica leader degli Skunk Anansie, Skin, sarà protagonista del dj set all’Extra Extra organizzato da Be Yourself International di sabato 3 marzo, con inizio alle ore 23 (ingresso 15 euro donna, 20 euro uomo).