Este in fiore, maratona, manifestazioni e sagre: tutti gli eventi del weekend a Padova

Torna l'immancabile appuntamento con l'evento sportivo più atteso dell'anno per la città di Padova. Si correrà domenica 22 aprile la XIX edizione della Padova Marathon - Maratona di Sant'Antonio. Come di consueto la manifestazione prevede il percorso classico di 42 km con partenza (e arrivo) dallo stadio Euganeo, la mezza maratona di 21 km e le Stracittadine di 10, 5 e 1 km.

Da venerdì 20 a domenica 22 aprile torna la manifestazione “Este in Fiore”, la rassegna del florovivaismo veneto e nazionale di qualità e dei prodotti tradizionali di eccellenza. L’evento coinvolgerà tutto il centro della cittadina di Este con mostra mercato, villaggio green, workshop, incontri e l’apertura del castello. Tutte le info sui parcheggi e navetta gratuita qui.

Da sabato 21 aprile a martedì 25 aprile a Piazzola sul Brenta in programma l'evento benefico Aperishow. Una manifestazione colma di musica, ma non solo… Tutti i giorni food area - street food area: sabato dalla cena, domenica pranzo e cena, lunedì e martedì dalla cena, mercoledì pranzo e cena. Non mancherà il luna park & kids playground. Tutti i dettagli qui.

Dopo aver presentato a Sanremo il loro brano “Arrivedorci” a Padova fa tappa il concerto d’addio di Elio e le Storie Tese. Appuntamento sabato 21 aprile alla Kione Arena alle 21. Biglietti da 35 euro.

Marco e Pippo l’unico duo che è un trio presenta al Gran Teatro Geox la prima assoluta nazionale del nuovo spettacolo teatrale “Assai in pace”. Appuntamento sabato 21 aprile alle ore 21.30. Biglietti da 15 a 29 euro.