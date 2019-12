CantaNatale, mercatini, sfide culinarie, visite e concerti: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Natale è sinonimo di condivisione e solidarietà: ed è con questo spirito che torna Cantanatale, l’evento ideato da Leandro Barsotti per portare un po’ di gioia natalizia anche fra i piccoli ricoverati della Clinica Pediatrica di Padova. L’appuntamento è per il 22 dicembre, dalle 9 alle 12, con raduno in Prato della Valle. Qui verrà allestito un punto ristoro e un palco in cui ci partecipanti potranno provare le canzoni di Natale prima di mettersi in marcia verso l’Ospedale di Padova. Una volta arrivato davanti a Pediatria, il gruppo si disporrà a formare un abbraccio ideale nei confronti dei piccoli guerrieri e, sotto la guida di un gruppo di artisti professionisti, intonerà i canti natalizi. Qui i dettagli.

Un Festival di Natale nel weekend del 21 e il 22 dicembre nel cuore del distretto più underground di Padova, Via Giotto. La “Carnaby Street” di Padova, dall’anima indie e centro delle tendenze alternative della città, riunisce vintage e streetwear store, tattoo shop e molto altro proponendo uno street party gratuito, aperto a tutti, nei weekend precedenti al Natale, all’insegna di live music, arte, cultura, shopping e street food. Il programma del fine settimana qui.

Un Natale... a tutta cultura: dopo il grande successo dello scorso anno verrà riproposta la formula che dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 consentirà ai residenti a Padova e provincia e agli studenti universitari ed Erasmus di entrare gratuitamente in alcuni musei cittadini. Per conoscere le sedi museali e tutte le esposizioni attive a Padova clicca qui.

Bigoli di Monterosso è l'evento di presentazione del piatto tipico di Abano Terme a cura dell'Associazione Cuochi Terme euganee e Padova. Appuntamento domenica 22 dicembre alle ore 15.30 in piazza Mandruzzato ad Abano. Ingresso libero è prevista la degustazione del piatto tipico.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 16, a Palazzo Cavalli in via Giotto 1 a Padova, speciale visita guidata intitolata “Delitto a Palazzo” per ripercorrere la tragica vicenda dell’assassinio di Vittoria Accoramboni. Il 22 dicembre 1585, pochi anni dopo la sua edificazione, Palazzo Cavalli fu teatro di un delitto che lo impone all’attenzione pubblica internazionale, descritto nelle cronache dell’epoca e nella corrispondenza diplomatica, fino a diventare anche soggetto di una tragedia e, più tardi, di vari racconti e romanzi, tra cui uno di Stendhal: è l’assassinio della bellissima Vittoria Accoramboni, vedova del potente duca di Bracciano Paolo Giordano Orsini. Costo 5 euro a persona, prenotazione obbligatoria. Qui i dettagli.