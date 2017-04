Este in fiore, spettacoli, passeggiate e molto altro: gli eventi del fine settimana a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile torna la manifestazione “Este in Fiore”, la rassegna del florovivaismo veneto e nazionale di qualità e dei prodotti tradizionali di eccellenza. L’evento coinvolgerà tutto il centro della cittadina di Este con mostra mercato, villaggio green, workshop, cooking show e la “Este in Fiore by night” nella serata di sabato.

Grande evento alla Kioene Arena, dove sabato 22 aprile a partire dalle ore 21 sarà protagonista sul palco la splendida voce di Giorgia, che fa tappa a Padova con il suo nuovo e attesissimo “Oronero Tour”.

Doppio appuntamento nel fine settimana al Teatro Verdi, dove per la Stagione Teatrale 2016/2017 va in scena lo spettacolo “Il malato immaginario”, tratto dall’opera di Molière. La pièce verrà portata sul palco sabato 22 aprile alle 20.45 e domenica 23 aprile alle ore 16.

Prosegue a villa Pisani Bolognesi Scalabrin la fortunata manifestazione “Giardinity – Primavera”, che anche questo weekend offre tante iniziative dedicate al mondo delle piante e del benessere, tra mercatini, incontri e visite guidate alla villa.

Per la rassegna “Voglio vivere così – Incanti di primavera”, il castello del Catajo ospita una serata dedicata alle sfavillanti atmosfere del Settecento. Venerdì 21 aprile a partire dalle ore 21 si tiene “Tra cipria e parrucche. Curiosità del ‘700 con la costumista”, un evento in compagnia di Francesca Serafini dedicato a moda, costumi e curiosità.

Sabato 22, dalle 15 alle 18, e domenica 23 aprile, dalle 10 alle 19, viene organizzato il IX Raduno Medievale al castello di San Pelagio, la grande manifestazione storica dedicata alla Signoria dei Carraresi, con ricostruzioni accurate, centinaia di figuranti in costume d’epoca e giochi medievali.

Viaggiare Curiosi propone, sabato 22 aprile, un’escursione a piedi tra i vigneti dei colli Euganei, per terminare con una degustazione di vini locali alla cantina Il Pianzio, che sarà anche il punto di partenza della gita alle ore 15.

Domenica 23 aprile, a partire dalle ore 14.30, potrete percorrere il canale Battaglia a bordo delle tradizionali imbarcazioni a remi della tradizione veneta. La gita partirà e si concluderà al castello del Catajo, che sarà possibile visitare per l’occasione. L’evento fa parte della rassegna “Voglio vivere così – Incanti di primavera”.

AperyShow Charity Event è l’iniziativa che unisce la beneficienza al divertimento notturno e all’intrattenimento musicale. L’evento, in favore di due onlus locali, si tiene in piazza Castello a Camposampiero per tutto il weekend e prevede oltre a tanta musica e djset, stand gastronomici, area bimbi e luna park.

Sabato 22 alle ore 21 al teatro Andrea Ferrari imperdibile lo sfrenato e divertentissimo musical “Una star in convento”, portato in scena dalla compagnia Mouge e ispirato al celebre film “Sister Act”, per una serata all’insegna della comicità e della musica.