Mercatini, musical, concerti e vogata dei Babbi Natale: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana.

Un weekend di musica, canto, danza e recitazione con “Flashdance” al Gran teatro Geox. Il musical tratto dalla memorabile e omonima pellicola del 1983 sarà in scena sabato 22 (ore 16 e 21) e domenica 23 dicembre (ore 17.30). Biglietti da 24/29 euro.

Tantissime iniziative domenica 23 dicembre per il Natale a Camposampiero. Dalle 9, in programma il mercatino, alle ore 15 consegna letterine a Babbo Natale, ma anche il trenino lungo le vie del centro, scultori e zampognari, cioccolata e vin brûlé per tutti. Infine, alle 20 al Teatro Ferrari, appuntamento con “A Christmas Dream - Gran concerto di Natale”.

Continuano le iniziative legate al Natale in centro a Padova. In piazza Eremitani, dalle 10 alle 20, non mancherà l’occasione per diventare aiutanti di Babbo Natale. Laboratori, mercatini e molto altro per vivere e far vivere la magia delle feste.

In occasione della mostra temporanea “Snapshots from the Garden of Eden” di Dina Goldstein, il museo della Padova Ebraica offre turni aggiuntivi di visite guidate oltre ai tour a partenza fissa. Appuntamento domenica alle 12 e alle ore 16. Il costo per la visita guidata è di 12 euro, comprensivo di ingresso al Museo e alla Sinagoga. Prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli qui.

Sabato 22 dicembre gli Amissi del Piovego insieme alla Rari Nantes Patavium 1905, Canottieri Padova, Circolo Remiero El Bisato, Remiera Euganea di Monselice e tutte le altre remiere di voga veneta di Padova e provincia che vorranno partecipare sfileranno sul Piovego con le barche della tradizione veneta in compagnia dei Babbi Natale! Partenza da Golena San Massimo alle ore 9 e arrivo alle Porte Contarine alle 11.30 dove non mancheranno festeggiamenti e brindisi di auguri.