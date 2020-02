Carnevale, mercatini dell'antiquariato, sagre, feste e teatri: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Il comune di Padova organizza il Carnevale in città con una grande parata in Prato della Valle e nelle vie del centro storico. Appuntamento domenica 23 febbraio dalle 14.30. Tutti i dettagli qui. Per conoscere i percorsi clicca qui, le limitazioni al traffico qui e, infine, anche i cambi tram qui.

Ultimo fine settimana a Zemianiana di Massanzago con la sagra della Lingua del Santo. Serate e pranzi a tema da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. Lo stand sarà sempre attivo dalle 19. Qui i dettagli.

Nuovo appuntamento, domenica 23 febbraio, per il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia. Entrata a pagamento: intero 3 euro, bambini fino ai 12 anni e vestiti in maschera gratis. Qui i dettagli.

Continuano gli appuntamenti ad Este per festeggiare il Carnevale. Sabato 22 febbraio, dalle ore 15 alle ore 17.30, in programma alla sala parrocchiale di Schiavonia il Carnevale dei bambini e dei ragazzi. Dal pomeriggio di domenica 23, invece, tutti in centro storico ad Este con l’intrattenimento e balli in maschera per grandi e piccini. Qui i dettagli.

Torna domenica 23 febbraio il mercatino dell’antiquariato “Cose d’altri tempi” a Piazzola sul Brenta. Nella piazza della villa, nelle vie circostanti e all’interno dell’ex Jutificio Camerini, vi attendono oltre 800 espositori, tra operatori del commercio ed hobbisti, con tanti oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici da collezione.