Solstizio d’estate, aperitivi, manifestazioni, cene sui Colli e sagre: il weekend a Padova

Carl Brave torna in tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè (disco d’oro). Appuntamento allo Sherwood Festival venerdì 21 giugno alle ore 19. Inizio concerto ore 21. Ingresso 20 + dp, dopo il concerto un euro può bastare.

In occasione del Solstizio d’estate, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia festeggia con uno speciale concerto al chiaro di luna. Venerdì 21 giugno dalle ore 19.30 alle 23.30 il “Calicanto Trio” intratterrà il pubblico con un concerto al chiaro di luna. Non mancheranno la visita guidata, la cena a buffet con una selezione di vini della “Strada del Vino dei Colli Euganei”. Ingresso a pagamento. Qui i dettagli.

Anche La Roccola Cantina & Agriturismo festeggia il “Solstizio d’estate” con una serata enogastronomica all’aperto con la musica di Giuliano e Massimo. Immancabili gli abbinamenti con i prestigiosi vini prodotti dall’azienda. Appuntamento sabato 22 giugno alle ore 20.30. Menu e prezzo qui.

È stata definita «la risposta a ‘Barbie Girl’ degli Aqua a distanza di 22 anni». Si tratta di “Plastic World”, hit che verrà presentata al Pride Village venerdì 21 giugno da Giacomo Urtis, chirurgo estetico, ex naufrago dell’Isola Dei Famosi, e Rodrigo Alves, noto anche come il “Ken umano”. Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4. Il sabato, 22 giugno, sarà all’insegna della grande dance. Nel boulevard disco pop con Fedeejay mentre alla consolle interna si esibiranno come special guest i DJS from Mars, il duo italiano preferito da David Guetta. Ingresso gratuito tra le 19.30 e le 21, 7 euro tra le 21 e le 23.30, 15 euro con 1 consumazione inclusa tra le 23.30 e le 5.

Venerdì 21 giugno, alle ore 20, ritorna l’appuntamento estivo nella corte dell’Antica trattoria Ballotta con il “Premio della cucina veneta Antica”. Non mancheranno le degustazioni che onorano il Veneto e le sue prelibatezze culinarie ed enologiche. La serata si concluderà poi con la premiazione del “piatto vincitore”.