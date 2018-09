Visite guidate, Oktoberfest, incontri, musica, manifestazioni e sagre: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui .

Un evento speciale a Padova sabato 22 e domenica 23 settembre. In programma il festival “Anime Verdi”, dedicato alla scoperta dei giardini privati della città. Per accedere alle aree verdi è necessario munirsi del braccialetto. I giardini saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5. Tutte le info qui.

🎲 ZAC! Zogàr a Contar: un itinerario tra le botteghe storiche di Padova nella modalità di gioco dell'oca 🎲 Appuntamento sabato 22 settembre con la visita guidata alla città del Santo, con tappe in alcuni dei negozi storici, alla scoperta di curiosità e storie di vita del commercio a Padova. Ritrovo alle ore 9 a Ponte Molino. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: info@storiedibottega.it

Dopo il grande successo dell’edizione estiva, ritornano i Navigli in versione autunnale. In concomitanza con la festa della birra più famosa al mondo, che si terrà a Monaco di Baviera (dal 22 settembre al 7 ottobre), anche Padova avrà il suo Oktoberfest sempre sul lungargine Piovego. Appuntamento da mercoledì 19 a domenica 30 settembre.

Secondo weekend per la “Fiera delle Parole 2018 Terme Euganee” che continuerà fino al 30 settembre. Un fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà il passaggio dall’estate all’autunno del territorio euganeo con incontri, racconti, appuntamenti musicali e tante opportunità per trascorrere qualche ora all’insegna della condivisione. Tutto il programma qui.

Dal 21 al 23 settembre fa tappa a Padova It.a.cà, il primo festival nazionale sul turismo responsabile. La manifestazione intende far scoprire luoghi e culture attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi, a pedali e in barca, per vivere l’emozione del viaggio in maniera responsabile. Tutti i dettagli qui.